Il look giovanile non è stato d’aiuto per questa compatta coupé, dotata del sistema ibrido Integrated Motor Assist messo a punto dalla casa giapponese: ha un benzina 1.5 da 114 CV e un motore elettrico da 14 CV, per una potenza complessiva di 124 CV. L’elettrico recupera energia in frenata e la mette a disposizione per migliorare la spinta in accelerazione e ripresa. Le particolarità sono il cambio manuale e il sistema per selezionare la modalità di guida: sono previste le Sport, Econ e Normal.