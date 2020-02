A meno di un mese dal suo debutto al Salone di Ginevra ecco le prime foto ufficiali della nuova Kia Sorento, la quarta generazione del SUV coreano che cambia profondamente nello stile esterno ed interno, portando al debutto una nuova piattaforma pronta per l’elettrificazione.

Un modello nato grazie alla collaborazione dei centri stile coreano, europeo e statunitense e che diventa più aggressivo rispetto alla generazione precedente, riprendendo alcuni elementi dalla Seltos – non venduta in Europa – e del quale sapremo di più quando verrà svelato alla kermesse elvetica, in programma dal 5 al 15 marzo.

Ha messo su muscoli

Le leggere rotondità della generazione attuale vengono abbandonate del tutto, a favore di un aspetto più massiccio e squadrato dominato all’anteriore dalla mascherina Tiger Nose molto larga che quasi ingloba in sé i gruppi ottici LED. A LED sono anche e luci posteriori, a sviluppo verticale, con la coda che ricorda quella della Toyota RAV4.

Anche in abitacolo, come avevamo avuto modo di vedere già attraverso i teaser, lo stile cambia profondamente e abbraccia il trend del momento, col doppio schermo per strumentazione e infotainment che occupa buona parte della plancia. Al di sotto del monitor centrale sono sistemati i comandi per la climatizzazione mentre il tunnel ospita alcuni pulsanti fisici assieme a 2 rotori, uno per gestire il cambio e l’altro – probabilmente – per selezionare le varie modalità di guida.

Ibrido e tecnologico

Nel comunicato stampa che accompagna le foto della nuova Kia Sorento si accenna solo alla parte tecnologica e relativa alle motorizzazioni, parlando connettività e sistemi di aiuti alla guida, assieme a powertrain elettrificati, senza spiegare di che tipo di elettrificazione si tratti.

Probabile che la nuova Sorento punterà sulla tecnologia ibrida plug-in, già utilizzata da anni a bordo della Niro, con i motori entry level affiancati da un sistema mild hybrid a 48 V derivato da quello della Sportage. Indiscrezioni che troveranno o meno conferma il prossimo 3 marzo, quando nella prima giornata stampa del Salone di Ginevra Kia presenterà ufficialmente il suo nuovo SUV.