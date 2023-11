Le prime foto del restyling della Kia Sorento sono state pubblicate qualche mese fa, senza però che ci fossero particolari informazioni a corredo. Oggi il SUV medio coreano torna a mostrarsi, con nuove immagini accompagnate da (quasi) tutto quello che c'è da sapere sulla sua versione rinnovata.

Al di là dell'aspetto pesantemente modificato infatti ci sono novità anche negli interni e sotto il cofano, dove l'elettrificazione gioca un ruolo sempre più importante.

Kia Sorento 2024: gli esterni

Siamo sempre più abituati a restyling leggeri, che modificano parte dello stile dell'auto aggiungendo dettagli qua e là, senza però stravolgerne l'aspetto generale. La Kia Sorento 2024 non segue questa norma cambiando profondamente i propri connotati, a partire dal muso.

Mascherina, gruppi ottici e firma luminosa - naturalmente a LED - sono tutti nuovi e danno una corporatura ancora più massiccia al SUV medio coreano. Uno stile figlio del linguaggio di design "Opposites United" che caratterizza tutte le Kia più recenti e che dona alla nuova Sorento un qualcosa da fuoristrada.

Kia Sorento 2024, il frontale

Non sappiamo se le dimensioni sono cambiate ma sfruttando la stessa piattaforma della versione attuale potrebbe essere un discorso di pochi centimetri in lunghezza, larghezza e altezza mentre il passo dovrebbe essere lo stesso di 2,81 metri. Sappiamo invece che i cerchi in lega vanno da un minimo di 17 fino a un massimo di 20".

Kia Sorento 2024: gli interni

Gli interni della Kia Sorento 2024 sono in linea con quanto visto sul resto della gamma e sulle più recenti "cugine" firmate Hyundai: super monitor curvo a dominare la plancia, per strumentazione digitale e sistema di infotainment.

Nuova è anche la sistemazione dei vari comandi sul tunnel centrale, con il selettore della trasmissione (automatica) ridisegnato e maggior spazio per gli oggetti. A proposito di spazio: la Kia Sorento conferma i 7 posti.

Kia Sorento 2024, gli interni

Grande attenzione è stata riposta anche nella scelta dei materiali, con pelle sintetica e plastica riciclata (PET) per il rivestimento dei sedili.

Kia Sorento 2024: i motori

La gamma di propulsori comprende una versione con motore 2.2 diesel che utilizza un cambio a doppia frizione ad otto rapporti (8DCT) e viene offerta con entrambe le trazioni, anteriore o integrale, e poi una full hybrid e una plug-in hybrid.

La Sorento hybrid è equipaggiata con un motore 1.6 T-GDI abbinato ad una batteria da 1,49 kWh, con cambio a sei marce ed è disponibile sia con trazione anteriore, 2WD, sia integrale 4WD.

Infine, la plug-in hybrid è dotata di un motore 1.6 T-GDI e di una batteria da 13,8 kWh abbinata a un cambio automatico a sei marce (6AT) con trazione integrale 4WD di serie.

Kia Sorento: i prezzi

La Sorento restyling sarà lanciata in Italia nel secondo trimestre 2024. Il listino deve essere ancora comunicato ma come tutti gli altri modelli Kia anche per lei ci sarà la garanzia di 7 anni, 150.000 chilometri.

Kia Sorento 2024: le concorrenti

Anche il restyling della Sorento dovrà vedersela con rivali come la Mitsubishi Outlander, la Nissan X-Trail, la Seat Tarraco e altri SUV che si sono aggiornati di recente ovvero la Skoda Kodiaq (di cui vi abbiamo mostrato gli interni rinnovati in un video live), la Peugeot 3008 e la Hyundai Santa Fe (di quest'ultima potete anche vedere la nostra video prova).