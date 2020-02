Ogni tanto vediamo il tema "Safari" applicato ad auto che con lo sterrato hanno ben poco a che fare. Abbiamo già visto la Porsche 911 Safari e la Lamborghini Huracan Sterrato e ora ecco una Ferrari Dino GT4 Coupé, un esemplare unico che finirà all'asta a novembre prossimo a Riyad, in Arabia Saudita.

Si tratta di una Ferrari 308 Dino GT4 del 1975 color Rosso Chiaro. La Dino è stato progettata per essere una 2+2 a motore centrale, ma questo particolare esemplare ha dovuto rinunciare alla panca posteriore lasciando lo spazio, dietro il sedile del guidatore, solo al V8 da 3.0 litri da 240 CV.

Ammortizzatori ad hoc e look da fuoristrada

Ciò che rende unica questa Dino è, ovviamente, la configurazione delle sospensioni. Le informazioni rilasciate dalla Casa d'aste conferma che la messa a punto è stata fatta dalla DriverSource, società americana con sede in Texas, che ha trasformato questa Ferrari in una vera e propria auto da safari installando un set di ammortizzatori regolabili e ritarando lo sterzo per adattarsi meglio alle modifiche.

Fotogallery: Ferrari Dino GT4 "Safari" Coupé, la supercar del 1975 pensata per l'offroad

6 Foto

La Ferrari Dino da offroad è caratterizzata anche da parafanghi rinforzati in fibra di vetro, luci da fuoristrada, gancio traino integrato, e da un'antenna a frusta collegata a una radio CB montata sulla console centrale. Le ruote sono da 15" con pneumatici studiati per massimizzare le prestazioni sulla ghiaia.

Se la volete, appuntamento al 23 novembre

L'auto sarà battuta dalla Worldwide Auctioneers nel lotto numero 9, ma chi vorrà mettersi questa one off in garage dovrà pazientare ancora un po' dato che l'evento è previsto per il 23 novembre. Nel frattempo, ecco il link per saperne di più.