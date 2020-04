"Hack the Crisis" è un hackathon online dove, oltre a Volvo, hanno partecipato come partner il Governo svedese, l'agenzia Hack for Sweden e Openhack (piattaforma open source).

In questo contesto due ingegneri della Casa (Carissma Dennis e Arpit Gupta) si sono distinti per aver contribuito allo sviluppo dell'applicazione "Break Even". Si tratta di una soluzione per i problemi relativi alla drammatica crescita di fallimenti nel settore privato, legata all'espandersi del Coronavirus, che a marzo ha registrato un aumento del 123%.

Semplice ed efficace

L'app, molto facile da utilizzare, serve per aiutare le piccole imprese come ristoranti, parrucchieri e altre attività simili. Queste, infatti, possono contare su uno strumento in grado di far trovare loro il punto di pareggio.

Per chi non lo sapesse, si tratta del valore che indica la quantità, espressa in volumi di produzione o fatturato, di prodotto venduto necessaria a coprire i costi precedentemente sostenuti, al fine di chiudere il periodo di riferimento senza profitti, ma anche senza perdite.

Due step

Il primo passaggio vede le aziende iscriversi all'applicazione e da qui si compilano i vari moduli che, tra le altre, riportano voci come i costi settimanali e il costo medio per articolo. Dopo il calcolo, quindi, vengono fornite le informazioni riguardanti il punto di pareggio per l'azienda.

Nel secondo step le informazioni sul punto di pareggio vengono archiviate e condivise nell'app. In seguito, qualsiasi cliente può accedere e vedere quanti pasti un particolare ristorante deve vendere per raggiungere il punto di pareggio. Le comunità possono così dare una mano alle imprese della propria zona aiutando i ristoranti che, per esempio, effettuano il servizio a domicilio.