Arriva anche in Europa il nome Gazoo Racing, la divisione sportiva di casa Toyota. Il marchio giapponese infatti ha comunicato che Toyota Motorsport Gmbh (sigla TMG) ha cambiato denominazione sociale - il nome della società - in Toyota Gazoo Racing Europe Gmbh (sigla TGR-E).

Trattandosi di un "cambio nome", la sede principale rimane a Colonia, in Germania. Il marchio Gazoo Racing veniva già usato da Toyota per la propria divisione giapponese impegnata nelle corse - oltre che per alcuni modelli, come la Supra - e man mano sta diventando il nome ufficiale del reparto sportivo per la Casa nipponica.

L'impegno nei campionati mondiali

TMG venne inizialmente fondata come Andersson Motorsport Gmbh a Colonia nel 1979, per poi cambiare nome in Toyota Motorsport Gmbh nel 1993, quando è diventata una società interamente controllata dalla Casa nipponica. Negli ultimi anni, la divisione europea ha collaborato sempre più a contatto con la Gazoo Racing Company (GRC), per la progettazione di auto di serie marchiate Toyota GR.

La TGR-E sarà un punto centrale per le attività motoristiche europee di Toyota: una mansione fondamentale di questa divisione sportiva, infatti, è la fornitura di motori per le auto che partecipano sia al FIA World Endurance Championship (WEC) sia al FIA World Rally Championship (WRC), oltre che la collaborazione allo sviluppo della Toyota GR Supra GT4.