Tutti i produttori automobilistici propongono offerte per il mese di maggio, per la vendita al pubblico dopo il lockdown per Coronavirus: per Honda c’è proprio un progetto “Riapertura concessionarie: Honda e Covid-19” che indica le modalità di accesso sicuro ai saloni.

E poi, gli sconti, che riguardano tutto quanto è disponibile a listino, come i modelli nuovi, oppure le auto di fine serie ma dai costi particolarmente allettanti: ci riferiamo ad esempio alla Honda Jazz 1.3 Trend, modello base in offerta speciale.

Si parte da uno sconto sul listino, che scende da 16.950 a 14.750 euro; l’anticipo è di 6.250 euro, anche senza permuta o rottamazione, e le rate sono poi 47 di 99 euro, con primo versamento dopo 30 giorni (TAN 4,95%, TAEG 7,16%).

C’è poi la maxi rata finale, o valore futuro garantito, da 10.475,80 euro. Volendo si può proseguire il finanziamento per acquistare totalmente l’auto, con 36 rate mensili da 172 euro (TAN 6,25%, TAEG 7,32%).

Vantaggi

La Jazz sta totalmente cambiando, ma la versione proposta ha ancora delle caratteristiche interessanti, come la modularità degli interni. L’offerta prevede un anticipo abbastanza alto, compensabile con una permuta, ma delle rate molto basse, inferiori a 100 euro, e adatte ad un momento economicamente critico.

Valore aggiunto della proposta sono l’aver messo nero su bianco il costo per il finanziamento anche della rata finale, dal tasso un poco più alto, e soprattutto l’estensione gratuita della garanzia a chilometri illimitati, per un totale di 5 anni.

Svantaggi

Trattandosi di un modello di fine serie, con una rata finale di circa 10.500 su 14.750 iniziali, è forse meglio puntare al modello successivo dopo i primi quattro anni di rate basse, potendo forse contare su un tasso più conveniente su un modello nuovo.

Peraltro, le offerte sulla Jazz nel sito ufficiale uniscono un po’ i dati tra modello nuovo e quello precedente, citando anche il 1.5 i-VTEC, anche se nel modello in offerta il motore è il 1.3. Qualche piccola spesa in più è da prendere in considerazione, e non sono indicati i limiti chilometrici per la rata finale.

In sintesi

Modello (esempio) Honda Jazz 1.3 Trend Promozione Finanziamento Fiditalia Scadenza 31 maggio 2020 Listino 16.950 euro Listino scontato 14.750 euro Servizi aggiuntivi Estensione di garanzia XL 2 anni a km illimitati Anticipo 6.250 euro Rate 47 di 99 euro, la prima dopo 30 giorni TAN 4,95% TAEG 7,16% Maxi rata finale (VFG) 10.475,80 euro Limite chilometrico Non indicato Limitazioni e condizioni Permuta o rottamazione non previste