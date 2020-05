Il mondo dell'auto non sarebbe lo stesso senza Lamborghini. La Casa del Toro produce automobili solo dal 1963, ma in questa relativamente breve storia di 57 anni ha avuto un impatto tale da superare di gran lunga anche altri produttori in circolazione da quasi il doppio del tempo.

Uno dei fattori determinanti di questo successo è l'approccio del Marchio: nessun design è troppo esuberante, nessuna potenza è mai eccessiva, non per un'auto che porta un toro infuriato sul muso. Ma con quasi sessant'anni di ingegneria che spingono al limite un'auto - di cui l'ultima promotrice è la nuova Lamborghini Huracan Evo Spyder - qual è la migliore "Lambo" di sempre?

Innanzitutto bisogna capire cosa si intende per "migliore": per Lamborghini, abbiamo deciso di trattare le auto che hanno avuto il maggior impatto, non solo sul mondo delle supercar ma anche sulla Casa stessa, quelle auto che hanno dato una svolta al Marchio in qualche modo. Ecco, quindi, la classifica delle 15 migliori Lamborghini secondo noi.