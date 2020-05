4 / 12

Continuiamo imperterriti sulla strada delle Lamborghini moderne arrivando all'ottava posizione in classifica della Sesto Elemento, l'unica della lista a non montare lo storico motore V12 del Toro.

Sotto il corpo interamente in fibra di carbonio della Lamborghini Sesto Elemento batte infatti una versione voluta del 5.2 V10 che tocca i 570 CV, ma questo capolavoro "tirato" in 20 esemplari non è omologato per l'uso stradale. Per divertirsi in pista con questa specialissima Lambo bisognava spendere dieci anni fa 2,19 milioni di euro, IVA inclusa.