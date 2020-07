Ci siamo quasi: anche l’Italia avrà i suoi incentivi per rilanciare la domanda di automobili, uno dei settori economici fra i più colpiti dalla pandemia da Coronavirus.

C’è la data - dal 1° agosto - e ci sono finalmente le condizioni per ottenerli sia sulle auto tradizionali che su quelle ibride plug in ed elettriche.

Trovare il compromesso politico non è stato facile, ma in queste ore è arrivata l’approvazione della Commissione Bilancio che dovrebbe esser ratificata definitivamente in Parlamento entro lunedì 6 luglio.

Vediamo allora in cosa consistono le agevolazioni e chi vi potrà accedere.

Incentivi auto per benzina e diesel

Quello dedicato alle auto tradizionali è il provvedimento più discusso. Funziona così: coloro che acquisteranno un’auto nuova benzina o diesel dal 1° agosto potranno beneficiare di un incentivo all’acquisto di 750 euro senza rottamazione e di 1.500 euro in caso di rottamazione di un veicolo di almeno 10 anni.

Devono però esser soddisfatte le seguenti condizioni:

il venditore deve applicare uno sconto extra sul prezzo di listino di almeno 2.000 euro in caso di rottamazione oppure di 1.000 euro senza rottamazione portando il vantaggio cliente teorico a, rispettivamente, 3.500 e 1.750 euro

l’auto nuova non deve emettere oltre 110 grammi di CO2/km

l’auto nuova non deve costare più di 48.800 euro

Extra incentivi per le auo ibride plug-in

Gli incentivi per le auto elettrificate o se preferite l’Ecobonus, non sono una novità per il nostro mercato, ma è previsto un potenziamento.

Per le auto ibride plug in dal 1° agosto l’ incentivo ammonterà a 1.500 o di 2.500 euro, rispettivamente senza e con rottamazione.

Per accedere all’agevolazione devono esser soddisfate le seguenti condizioni:

il venditore deve applicare uno sconto extra sul prezzo di listino di almeno 2.000 euro in caso di rottamazione oppure di 1.000 euro senza rottamazione

l’auto deve emettere a libretto da 20 a 60 grammi di CO2/km

il prezzo di listino modello non deve superare i 50.000 euro

Ecobonus fino a 10 mila euro per le auto 100% elettriche

Infine ci sono le auto elettriche, la categoria per forza di cose più agevolata di tutte. Senza rottamazione dal 1° agosto l’ecobonus ammonterà a 5.000 euro che salgono a 8.000 euro in caso di rottamazione.

Queste le condizioni poter accedervi:

il venditore deve applicare uno sconto extra sul prezzo di listino di almeno 2.000 euro in caso di rottamazione oppure di 1.000 euro senza rottamazione. Il vantaggio cliente complessivo sale così a 6.000 o 10.000 euro

l’auto deve emettere meno di 20 grammi di CO2/km

il prezzo di listino della vettura non deve superare i 61 mila euro

C’è tempo fino al 31 dicembre

Potranno accedere agli incentivi tutti coloro che acquisteranno un’auto dal 1° agosto 2020 fino al 31 dicembre 2020. Come gli attuali Ecobonus, ne potranno beneficiare tanto le persone fisiche, quanto le aziende, indipendentemente dalla formula di acquisto e dunque anche in caso di locazione finanziaria (noleggio lungo termine, leasing.ecc.).

Ulteriori dettagli saranno comunque disponibili entro i prossimi giorni.