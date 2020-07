Quando venne svelata a maggio 2019 la Panther ProgettoUno venne acclamata come una delle auto più raffinate ed eleganti del panorama mondiale.

E oggi, la prima supercar prodotta dalla carrozzeria modenese si può vedere in azione in quello che è il primo video ufficiale rilasciato dalla Casa, dove saltano all'occhio fin da subito interessanti particolari tipici degli Anni '70 a cui si ispira fortemente.

Eleganza, design e qualità

Alla base del progetto è impossibile non notare le linee statiche della celebre De Tomaso Pantera. L’influenza è tanto notevole quanto piuttosto marcata, come se si volesse realizzare una sorta di tributo ai modelli del passato.

Il collegamento con i giorni nostri c’è ed è presente anche all’interno della tecnologia CFD utilizzata per ottenere il massimo delle prestazioni aerodinamiche con un corpo vettura realizzato in fibra di carbonio.

Il richiamo al contemporaneo non finisce qui e lo si ritrova in tutto il design della vettura. Non passano inosservati i fari anteriori a scomparsa che mantengono il loro stile iconico, seppur siano realizzati in fibra di carbonio e allumini, mentre le lampade sono Bi-LED.

Dentro l’abitacolo invece c’è quel giusto mix fra innovazione e retrò che non può non prevedere l’inserimento di un display digitale da ben 12,3 pollici ed un impianto Hi-Fi Daniel Hertz studiato ad hoc.

Cura ed eleganza diffusa in un'abitacolo che sarà completamente personalizzabile, in base alle richieste del singolo cliente. Ampia scelta anche per tutti i rivestimenti, che spaziano dalla pelle Nappa all'Alcantara.

Non manca, ovviamente, nemmeno la fibra di carbonio nell’abitacolo, con i singoli pannelli realizzati a mano e ricoperti da pelle di alta fattura.

Prestazioni elevate per ogni contesto

Le prestazioni del motore vanno a completare quello che l’azienda definisce un quadro impeccabile. Il motore V10 90° da 5.2 litri è in grado di raggiungere i 325 km/h di velocità massima.

650 CV e 600 Nm di coppia sono in grado di fornire quel divertimento necessario per un'auto con queste forme, anche grazie ad un cambio manuale a sette marce doppia frizione ed alla trazione integrale.

Fotogallery: ARES Design Panther ProgettoUno

23 Foto

Non si è tralasciato neppure un dettaglio relativo all’impianto frenante realizzato in collaborazione con Brembo. I dischi carboceramici avranno due pinze differenti con sei e quattro pistoncini presenti rispettivamente nella zona anteriore e posteriore.

Fanno la loro sporca figura anche i cerchi Vossen - da 20” all’anteriore e 21” al posteriore -insieme alle gomme Pirelli, 255/30/R20 anteriori e 325/25/ R21 posteriori.

Disponibilità, prezzo e tempi di consegna

ARES Design negli anni ha saputo differenziare il proprio lavoro passando dalla personalizzazione alla produzione per pochi clienti. Ormai la ProgettoUno è entrata nella fase finale dello sviluppo, tanto che ormai possiamo definirla un realtà concreta.

La produzione è ufficialmente iniziata e la tiratura sarà limitata a 21 unità con tempi di consegna stimati sulle 12 settimane. Il prezzo verrà comunicato solo su richiesta da parte dell’acquirente.