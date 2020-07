Quando si pensa ad un SUV, sicuramente il marchio Jaguar non è il primo che viene in mente. Ultimamente però, la casa del Giaguaro sta puntando molto sulla produzione di SUV ad alte prestazioni e la F-Pace SVR ne è un esempio. E pare che il sound da brivido e l’aspetto aggressivo, saranno di serie anche sul restyling in arrivo.

Lifting frontale, ma il motore resta protagonista

In questo nuovo video spia possiamo vedere la F-Pace SVR restyling lanciarsi tra le curve del Nurburgring coperta ancora dal wrapping mimetico che nasconde le ultime rivisitazioni stilistiche e aerodinamiche.

Nel complesso, non ci aspettiamo grandi cambiamenti: quasi certamente verrà modificata la fascia frontale, in particolar modo la parte inferiore del paraurti e, come confermato dalle precedenti foto spia, saranno presenti delle nuove griglie affiancate da fari con tecnologia LED.

Fotogallery: Jaguar F-Pace SVR restyling foto spia

19 Foto

Per quanto riguarda il motore, si pensa che le prestazioni del V8 da 5.0 litri rimarranno sostanzialmente invariate. Performance tuttavia non indifferenti: ben 550 CV e 680 Nm di coppia, capaci di spingere la F-Pace SVR da 0 a 100 Km/h in poco più di 4 secondi.

Design e tecnologia disponibili dal 2021

Non abbiamo avuto la possibilità di dare un'occhiata all'interno della nuova F-Pace SVR, anche se alcune indiscrezioni suggeriscono che, con questo restyling, il SUV di lusso potrebbe ottenere una nuova strumentazione digitale, compreso un touch-screen di dimensioni maggiorate per garantire un miglior livello di infotainment. Il tutto sarà inserito in un cruscotto dal design più moderno, pronto ad accogliere i nuovi schermi.

L'F-Pace 2021 dovrebbe arrivare prima della fine dell'anno, con le prime consegne ai clienti già nei primi mesi del 2021. Chissà se anche la versione SVR verrà presentata fin da subito o se dovremo attendere ulteriormente.