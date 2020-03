Anche se la diffusione del Coronavirus continua e la produzione automobilistica potrebbe essere rallentata o addirittura fermata, sembra che i test sui prototipi continuino. Una serie di foto al Nürburgring, infatti, mostrano Jaguar impegnata nei collaudi della sua F-Pace sulle curve dell'Inferno Verde. Stando a quanto riportato dovrebbe essere la nuova SVR. A tradire il muletto sono le uscite di scarico quadruple nella parte posteriore, per non parlare della carrozzeria aggressiva che possiamo scorgere sotto il wrap mimetico.

Refresh estetico

Il paraurti anteriore è ancora ben nascosto dietro i pannelli, ma ci aspettiamo che la calandra grande e ricca di dettagli del modello attuale sopravviva. Non è chiaro se quelle enormi prese d'aria ad angolo cambieranno forma, ma sospettiamo che la griglia possa essere un po' più grande poiché questa è la tendenza attuale tra la maggior parte delle case automobilistiche.

Anche i fari fendinebbia dovrebbero cambiare, ma sulla base di questi nuovi scatti sembra che il ​​cambiamento sia minimo.

Fotogallery: Jaguar F-Pace SVR restyling foto spia

19 Foto

Altri dettagli

Il profilo della SVR sembra praticamente invariato nonostante il wrap mimetico, con le grandi prese d'aria verticali del parafango ancora chiaramente visibili sui lati. Nella parte posteriore, i cambiamenti potrebbero essere più pronunciati con un nuovo paraurti che minimizza le pronunciate aperture verticali ai bordi.

Anche i nuovi fanali posteriori fanno parte del pacchetto, ma l'aspetto generale è che il refresh dovrebbe essere abbastanza discreto all'esterno.

Novità più corpose

L'interno è ancora un mistero, dato che non abbiamo foto che ci permettano di speculare. Le fonti interne ci dicono che la plancia otterrà un aggiornamento piuttosto significativo che include un nuovo cluster di strumenti digitali. Il tutto dovrebbe essere ottimizzato per adattare un nuovo schermo del sistema di infotainment più grande.

Dovrebbero essere disponibili anche più tecnologie con aggiornamenti over-the-air. Per quanto riguarda la potenza, ci aspettiamo che l'attuale V8 sovralimentato da 5.0 litri produca ancora 550 CV, o poco più, assieme ai 680 Nm di coppia.

Non si sa ancora niente, invece, per quanto riguarda il debutto ufficiale della F-Pace restyling. La SVR dovrebbe essere un modello del 2021, ma non è chiaro se sarà presentato quest'anno o all'inizio del prossimo.