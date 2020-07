MINI ha costruito appena 3.000 unità della speciale versione John Cooper Works GP e il video del famoso YouTuber Pog dimostra quanto si possa essere felici quando arriva il momento della consegna… soprattutto se la si vuole distruggere!

Il giardino diventa una pista

La MINI, con tanto di targa personalizzata, arriva a casa di Pog in una cassa gigante, giusto per rendere l’unboxing più entusiasmante. Assieme all’auto, spunta anche un omaggio: una borsa contenente una mini-statua dello YouTuber.

C'è però un problema: a causa del lockdown per il Coronavirus Pog non può portare la sua nuova JCW GP su strada. Decide quindi di trasformare il giardino in un circuito in scala ridotta. Lo spazio non è molto, ma ce n'è abbastanza divertirsi. Tuttavia...

L’avventura si conclude dopo meno di 25 km

Dopo diversi giri e scene riprese in stile Hollywoodiano, un pezzo di terra, creato dai precedenti passaggi, tradisce lo YouTuber. E la povera MINI cappotta rovinosamente sul prato.

Tranquilli, Pog sta bene. Al contrario della JCW che non ne esce molto bene. Il danno peggiore è visibile sul tettuccio e sul parabrezza, quasi completamente schiacciato verso l'interno. O almeno così sembra ad una prima occhiata.

Per chi non lo sapesse, la JCW GP monta un motore quattro cilindri turbo 2.0 da 306 CV e 450 Nm di coppia. Scatta da 0 a 100 chilometri all'ora in 5,1 secondi e raggiunge una velocità massima di 265 km/h.