Si apre un nuovo e importante capitolo per Cupra: dopo aver debuttato con la Ateca e continuato con la Leon, il brand sportivo spagnolo debutta sul mercato con la Formentor, primo modello nato esclusivamente per Cupra.

Niente controparte firmata Seat quindi per il SUV coupé spagnolo in vendita in Italia con prezzo d’attacco fissato a 46.250 euro, mentre la Launch Edition (ordinabile da luglio) parte da 49.500 euro.

Si parte con la più potente

La Cupra Formentor sarà inizialmente disponibile col motore 2.0 TSI da 310 CV abbinato alla trazione integrale 4Drive e al cambio DSG doppia frizione a 7 rapporti “shift by wire”. Successivamente sarà il turno delle altre motorizzazioni benzina, diesel e ibrida plug-in che al 1.4 turbo benzina a 4 cilindri abbina un elettrico, per 245 CV e 400 Nm di coppia.

Ricca la dotazione di serie dell’allestimento VZ, con cerchi da 19”, sedili sportivi, luci full LED, barre al tetto, volante sportivo, pedaliera in alluminio, monitor touch da 12”, strumentazione digitale da 10,25”, cruise control adattivo e tanto altro ancora.

Ricca la lista degli optional che comprende, tra le altre cose, cerchi dal disegno specifico (tutti da 19”), sedili in pelle, 9 differenti colori carrozzeria, impianto frenante Brembo e impianto audio BeatsAudio.

Ancora più ricca la Launch Edition: carrozzeria in tinta Petrol Blue, cerchi specifici, sedili sportivi in pelle e a regolazione elettrica, tetto panoramico, impianto frenante Brembo, portellone ad apertura elettrica e antifurto volumetrico.

Cupra Formentor, come si acquista

Come scritto il prezzo di partenza per la Formentor VZ parte da 46.250 euro mentre la Launch Edition da 49.500. Se interessati si può anche optare per una formula con rateizzazione: 429 euro al mese.

Presente anche una formula di noleggio a lungo termine con rate mensili (per 36 mesi/45.000 km) di 469 euro e 6.602 euro di anticipo, che diventano 499 (6.750 euro di anticipo).

Rate che comprendono assicurazione RCA, manutenzione ordinaria e straordinaria, tutela conducente, copertura danni, atti vandalici ed eventi naturali, copertura incendio e furto, soccorso stradale e traino 24/24 in Italia ed Europa, tassa di proprietà (incluso superbollo), immatricolazione e messa su strada.