Ogni tanto ci piace giocare un po' con la passione per l'auto e proporre divertenti sfide per mettere alla prova la vostra conoscenza del mondo automobilistico. Questa volta si tratta di indovinare quali modelli di produzione sono nascosti in questi schizzi preliminari.

Come ben sapete, questi disegni sono spesso diffusi come teaser per anticipare i tratti delle nuove auto prima del debutto vero e proprio. In essi compaiono forme molto marcate e grandi cerchi in lega, che "distorcono" leggermente l'aspetto e le proporzioni dell'auto di serie, ma risultano affascinanti e fanno sognare.

Siamo convinti che potrete indovinarli tutti senza troppe difficoltà, in ogni caso per ogni foto daremo due indizi, più questo: sono tutti modelli attualmente in commercio. Come in ogni gioco enigmistico che si rispetti, naturalmente, le soluzioni sono in fondo, in questo caso alla fine della carrellata. Le soluzioni le trovate nell'ultima slide.