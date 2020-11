Da quando il Coronavirus è arrivato la nostra vita è cambiata. Lockdown e autocertificazione a parte è importante restare positivi e ce lo hanno ricordato persino le case auto, basti pensare ai tanti messaggi emozionali che sono stati prodotti durante il primo lockdown.

In molti stanno sfruttando questo momento per riprogettare il futuro e Jaguar ha deciso di cambiare marcia. Il brand di lusso ce lo racconta attraverso cinque video in cui i designer, ciascuno con un proprio messaggio, ci dicono come cambieranno le auto nei prossimi anni.

I designer protagonisti

I video si trovano sul canale ufficiale Jaguar di YouTube, all'interno di una playlist dedicata. Per comodità ve li alleghiamo qui sotto in questo articolo, con la lista completa dei cinque designer e il "punto focale" del video di ognuno.

Julian Thomson

Design Director, sottolinea l'importanza che, secondo Jaguar, ricoprono il design e la creatività positiva in questo periodo.

Lizete Druka

Senior Design Strategist, sostiene che questa sia un'opportunità per accelerare il cambiamento positivo.

Paven Patel

Exterior Design Manager, ritiene che il cambiamento ha in realtà permesso alle persone di "avvicinarsi", in un certo senso.

Louise Thorburn

Colour & Materials Designer, secondo lei la pandemia ha ridefinito le reali priorità di tutti e, al contempo, del loro brand.

Andrea Rosati

Brand Design Manager, per lui questa è un'opportunità per "sfidare le convenzioni e dare forma al futuro".