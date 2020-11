Un'occasione unica per tutti i collezionisti di Aston Martin e più in generale di auto da competizione che hanno fatto la storia: la Casa di Gaydon vende un blocco di tre iconiche vetture da corsa, la V8 Vantage GTE assieme alla V12 Vantage GT3 e alla Vantage GT4.

In pratica il ricco e fortunato cliente di questo terzetto chiamato "Vantage Legacy Collection" si mette in garage una famiglia di supercar da pista basate sulla V8 Vantage che hanno vinto in tutto sette campionati WEC e due 24 Ore di Le Mans di categoria. Insomma, chi vuole divertirsi in pista con tre pezzi di storia è servito!

Tre telai nuovi per chiudere la serie

La Vantage Legacy Collection realizzata nelle officine di Aston Martin Racing sigilla così un'era di vittorie della Casa durata dal 2009 al 2018 e lo fa con tre telai completamente nuovi "pronto corsa" dipinti in verde Sterling Green con le tipiche finiture gialle che partono dalla calandra anteriore.

Passando al dettaglio delle tre auto da collezione scopriamo che la V8 Vantage GTE, quella col motore 4.5 V8 alleggerito da oltre 500 CV e 1.240 kg, è la settima e ultima della serie (dopo le sei che hanno corso) e per questo ha numero di telaio 007.

Sia V8 che V12, sempre ultraleggere

Con la Vantage GT4 presenta in questa collezione unica passiamo alla capostipite della razza datata 2009 che è stata prodotta in ben 107 esemplari che hanno vinto quasi su ogni pista del mondo e che corrono ancora oggi. Il motore è il 4.7 V8 aspirato, il suo peso è di 1.250 kg e l'esemplare in vendita in blocco con gli altri due è la numero 108, l'ultima della serie.

La spettacolare Aston Martin V12 Vantage GT3 in vendita in questo blocco è quella nata nel 2012 per sostituire la DBRS9 e ha vinto quattro volte il campionato inglese GT. Questo è l'ultimo dei 46 esemplari prodotti, con motore 6.0 V12 ultraleggero da 600 CV per 1.250 kg di peso.