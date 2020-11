Le edizioni speciali sono sempre interessanti e ogni anno il SEMA di Los Vegas è l'occasione per vederne di tutti i colori. Alla manifestazione dedicata al tuning e alle elaborazioni, infatti, ci sono anche versioni uniche presentate ufficialmente dalle case auto e il coronavirus non ha fermato neanche quest'anno l'immaginazione.

In assenza di un SEMA Show in presenza, ci sono comunque dei debutti "virtuali" come quelli di Kia, che ha mostrato due edizioni speciali del SUV Sorento X-Line, che prendono il nome da due famosi parchi nazionali americani: lo Yosemite e lo Zion.

Montagna o deserto?

La Kia Sorento Yosemite Edition viene presentata dalla compagnia coreana come un'edizione specifica per esplorare la montagna. La carrozzeria può contare sul colore opaco Pine Green con finiture lucide e nero opaco; è inoltre presente un portapacchi per il trasporto del materiale e una barra luminosa in grado di far luce sulla strada.

La Kia Sorento Zion Edition nasce invece per il deserto. Il colore Desert Sand e gli accenti neri, entrambi con una finitura lucida, fanno capire la "vicinanza" di questa vettura con l'ambiente desertico. Non manca un cargo box espandibile posizionato sul tetto.

Entrambi le Sorrento hanno cerchi da 20 pollici con pneumatici all-terrain da 32 pollici, paraspruzzi e paracolpi per proteggere la carrozzeria.

Accessori che diventeranno realtà

Anche se vi piacciono questi due concept, Kia precisa che difficilmente le vedremo su strada, tuttavia, grazie a una serie di accessori, i clienti potranno comunque personalizzare la loro Sorento aggiungendo portapacchi, ganci per rimorchi e protezioni.

La Kia Sorento è attualmente giunta alla quarta generazione e ha debuttato sul mercato a fine ottobre. Rispetto alla precedente cambia completamente lo stile, che diventa più "americano" e imponente.

Ora è possibile acquistare la versione con sistema ibrido di tipo full composto dal benzina turbo 1.6 T-GDi e dal motore elettrico da 60 CV (alimentato da una batteria ai polimeri di litio di 1,49 kWh) in grado di generare complessivamente 230 CV e 350 Nm di coppia.