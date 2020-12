Ai cultori delle belle auto italiane e della bella fotografia non dovrebbe mancare nella collezione privata il nuovo libro di Automobili Lamborghini intitolato "With Italy, for Italy".

Frutto di un progetto culturale avviato a settembre 2020 dalla Casa del Toro per valorizzare e supportare il nostro Paese in un momento difficile come quello del Coronavirus, il ricco volume fotografico celebra le bellezze d'Italia e le supercar di Sant'Agata Bolognese.

Letizia Battaglia racconta Palermo e Lamborghini

Perfetto regalo natalizio per tutti gli appassionati di arte, architettura, auto, storia, natura e fotografia, il libro "With Italy for Italy – 21 visioni per una nuova guida" percorre un ideale viaggio nelle venti regioni italiane con un affresco di ventun narrazioni per immagini.

Ai venti talenti italiani della fotografia contemporanea si è aggiunta infatti l'opera della grande Letizia Battaglia che attraverso l'obiettivo della fotocamera ha raccontato in una speciale sezione la sua amata Palermo.

240 pagine per un viaggio fotografico tra le regioni italiane

In questo affascinante percorso che fonde in scatti mai banali l'unicità dell'Italia e delle super sportive Lamborghini, si svela in 240 pagine un'inedita "Grande Bellezza" del Made in Italy. Ve ne offriamo una piccola anteprima.

La prefazione del libro, scritta da Davide Rampello e Stefano Guindani, introduce le opere di questi artisti della macchina fotografica che hanno immortalato Huracan, Aventador, Urus e capolavori Lamborghini del passato:

Letizia Battaglia (Palermo)

Stefano Guindani (Sicilia)

Davide De Martis (Sardegna)

Guido Taroni (Calabria)

Gabriele Micalizzi (Puglia)

Camilla Ferrari (Basilicata)

Marco Casino (Campania)

Roselena Ramistella (Molise)

Valentina Sommariva (Abruzzo)

Anna Di Prospero (Lazio)

Wolfango Spaccarelli (Marche)

Alessandro Cinque (Umbria)

Gabriele Galimberti (Toscana)

Piero Gemelli (Emilia-Romagna)

Marco Valmarana (Veneto)

Mattia Balsamini (Friuli Venezia Giulia)

Simone Bramante (Trentino Alto Adige)

Vincenzo Grillo (Lombardia)

Chiara Mirelli (Piemonte)

Alberto Selvestrel (Liguria)

Fulvio Bugani (Valle d’Aosta)

Il libro "With Italy, for Italy", edito da Skira, è in vendita nelle librerie al prezzo di 60 euro e può essere acquistato nello store online di Lamborghini, su quello dell'editore e sulle principali piattaforme di e-commerce.