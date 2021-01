Gli appassionati del marchio Tesla sognano da tempo una variante cabriolet della Model S, la berlina top di gamma della Casa californiana, e sicuramente questo esemplare unico realizzato da Ares Design non potrà che aumentare il desiderio.

Per averla, tuttavia, ad oggi tocca fare come il cliente che ha commissionato all'atelier modenese la trasformazione della filante berlina elettrica in una altrettanto fascinosa convertibile a due porte, dopo un accurato lavoro di trasformazione non soltanto estetica.

Due porte in meno ma molto acciaio in più

Quest'auto conserva soltanto la parte anteriore della carrozzeria del modello base, e qualche componente come le fanalerie posteriori. Il resto è stato tagliato e rimodellato ad arte, installando portiere più lunghe e ricostruendo la parte posteriore in cui è stata inserita la capote ad azionamento ovviamente elettrico.

Il tutto senza toccare la meccanica né il telaio, su cui sono stati però aggiunti rinforzi nella zona dei sottoporta e in quella posteriore, per compensare appunto l'assenza del tetto e irrobustire la struttura di sicurezza dietro i sedili. A completamento del tutto, il team di Ares Design ha montato un body kit aerodinamico con minigonne laterali e nuovi paraurti con spoiler anteriore che dona ancor più slancio alla linea.

Nuovi interni

L'altro grande lavoro di adattamento è stato fatto sugli interni, rivisitati nella partre anteriore e completamente ricostruiti in quella posteriore, con sedili nuovi. Il tutto è rivestito in pelle bianco ghiaccio e rifiniture color arancio.

Il cliente ha chiesto un allestimento di livello superiore, dunque i nuovi rivestimenti sono più avvolgenti ed estesi sia nella zona centrale che circonda il display sia sulle portiere e intorno ai sedili.