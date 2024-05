La gamma italiana di Tesla Model S e Model X si aggiorna con una nuova colorazione. Ora, l'ammiraglia e il SUV elettrici si possono ordinare anche nella tinta Argento Lunare, già disponibile anche sul configuratore ufficiale.

Si tratta a tutti gli effetti di un optional da 2.600 euro, al pari delle colorazioni Nero Stealth e Ultra Rosso, mentre Blu Oceano Metallizzato e Nero Pastello costano 1.600 euro e il Bianco Perla Micalizzato è di serie.

Com'è fatto il nuovo colore

Tesla definisce l'Argento Lunare come un colore caratterizzato da "un argento pulito con un effetto metallico pronunciato e una sottile sfumatura blu". Inoltre, la Casa sottolinea come per realizzare la tinta siano stati impiegati dei nuovi pigmenti di vernice per ottenere un "effetto dinamico unico".

Tesla Model S 2024 in Argento Lunare Tesla Model X 2024 in Argento Lunare

Come detto, se volete avere un'idea di come appaiono Model S e Model X col nuovo colore potete dare un'occhiata al configuratore, tenendo a mente che le prime consegne ai clienti che ordineranno l'auto in Argento Lunare inizieranno nel terzo trimestre 2024.

Il listino di Model S e Model X

Non ci sono variazioni di listino per Model S e Model X, con l'ammiraglia a batteria che parte da 93.990 euro nella versione "base" Dual Motor a trazione integrale con autonomia di 634 km, scatto 0-100 km/h di 3,2 secondi e velocità massima di 250 km/h. Il top di gamma resta la Plaid (108.990 euro) da 1.020 CV, con accelerazione 0-100 km/h di 2,1 secondi, velocità massima di 262 km/h e autonomia di 600 km.

Gli interni della Tesla Model S

Passando alla Model X, il listino parte da 100.990 euro per la Dual Motor a trazione integrale. Questa variante del SUV Tesla ha un'autonomia di 576 km, accelerazione 0-100 km/h in 3,9 secondi e velocità massima di 250 km/h. Per 115.990 euro si può avere la Plaid da 1.020 CV, con 0-100 km/h di 2,6 secondi e una velocità di punta elevata a 262 km/h, mentre l'autonomia scende a 543 km.