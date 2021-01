Nel 2020 il gruppo Toyota ha venduto nel mondo poco più di 9,5 milioni di auto, con un calo dell'11,3% rispetto all'anno precedente, riuscendo così a superare le vendite globali del gruppo Volkswagen che si sono fermate a quota 9,3 milioni (-15,2%).

Con questo risultato la Toyota Motor Corporation si è ripresa quel titolo di più grande produttore di auto al mondo che le sfuggiva da cinque anni, da quando nel 2016 Volkswagen l'aveva detronizza con uno storico sorpasso.

Un calo inferiore alla media di mercato

Al terzo posto di questa particolare classifica di immatricolazioni globali 2020 si piazza l'alleanza Renault Nissan Mitsubishi che si avvicina ai 7,8 milioni di auto con una contrazione del 23,2%.

In pratica, tra i primi tre Costruttori, quello che si è dimostrato in grado di assorbire meglio l'urto della crisi economica da Coronavirus e il calo delle vendite è stato proprio il gruppo Toyota che con una riduzione dell'11,3% sul 2019 è rimasto sopra la media di mercato mondiale, ferma al -14,2%. In questo ha aiutato anche il mercato interno giapponese che è sceso solo del 7,8%.

I marchi premium resistono meglio

Andando a vedere da vicino i numeri suddivisi per marchio notiamo che il brand Toyota prevale sul brand Volkswagen, anche se di poco, mentre spicca la buona tenuta dei modelli di lusso.

Significativo è infatti il -3,1% di Porsche che è anche la marca che soffre di meno rispetto alle vendite del 2019, ma anche Lexus contiene i danni col suo -6,1% e pure Audi fa meglio della media di mercato limitandosi ad un -8,3%. Calo minimo (-3,0%) anche per gli "altri marchi" di Volkswagen che includono Bentley, Bugatti e Lamborghini.

Gruppo Toyota

Marca Unità vendute nel mondo (2020) Variazione percentuale sul 2019 Toyota 7.973.453 -10,9% Lexus 718.715 -6,1% Daihatsu 693.977 -17,2% Hino 142.293 -25,1% Totale gruppo Toyota 9.528.438 -11,3%

Gruppo Volkswagen

Marca Unità vendute nel mondo (2020) Variazione percentuale sul 2019 Volkswagen 5.328.000 -15,1% Audi 1.692.800 -8,3% Skoda 1.004.800 -19,1% Seat 427.000 -25,6% Porsche 272.200 -3,1% Volkswagen Veicoli Commerciali 371.700 -24,4% MAN 118.100 -17,3% Scania 72.100 -27,5% Altri marchi 18.700 -3,0% Totale gruppo Volkswagen 9.305.400 -15,2%

Alleanza Renault Nissan Mitsubishi