Il mercato dell’auto indiano offre sempre spunti interessanti e originali. Vi avevamo parlato in passato della Gurkha, una sorta di Mercedes Classe G con un prezzo da Lada Niva. Ebbene, la Force Motors, la stessa Casa della Gurkha, ha presentato anche il restyling della Trax Cruiser, un fuoristrada con ben 12 posti. Come la Gurkha, anche questo modello è in vendita ad un prezzo davvero molto competitivo.

Look “aggiornato”

La Trax non ha un aspetto particolarmente moderno né molto alla moda. In realtà, sembra uscito direttamente dalla fine degli anni novanta. Tuttavia, chi sceglie una Force Motors lo fa perché ricerca un mezzo che punta tutto sulla praticità e la spaziosità.

Se non altro l'impatto visivo è da fuoristrada duro e puro. L’altezza da terra è notevole e lungo tutta l’auto troviamo le protezioni in plastica grigia. La carrozzeria è davvero molto squadrata e sembra un incrocio tra una Classe G e una Land Rover Defender d'altri tempi.

Tra l’altro, Force Motors ha recentemente aggiornato proprio il look della Trax con nuovi fari e finiture degli interni. Anche il posteriore ha uno stile da off-road con la ruota di scorta sistemata sul portellone.

Sul sito ufficiale, è la stessa Casa a definire il frontale come “moderno e attraente”, mentre i fari posteriori (mostrati nel video di presentazione del modello) sono descritti come “stilosi”.

Tanto spazio, pochi cavalli

Il vero punto forte della Trax è l’abitabilità. Non c’è comunque da stupirsi visto che il fuoristrada misura ben 5,12 metri di lunghezza con un’altezza di 2,03 metri. Il generoso passo di 3,05 m aumenta lo spazio a bordo per 9 o 12 passeggeri, a seconda della configurazione scelta. Cinque passeggeri sono disposti nelle prime due file, mentre nella parte posteriore le poltrone sono frontali e possono ospitare due o quattro passeggeri per lato.

La tecnologia di bordo è comunque sufficiente grazie al sistema d’infotainment e al climatizzatore. Per la sicurezza, invece, la Trax si affida all’ABS e al ripartitore di frenata.

Come gli esterni, anche il motore, secondo Force Motors, è “nuovo”. Stiamo parlando di un 2.6 turbodiesel a 4 cilindri con tecnologia common rail da ben…90 cavalli. Il propulsore è di origine Mercedes e ha una coppia di 250 Nm tra i 1400 e i 2400 giri al minuto.

In abbinamento troviamo un cambio manuale a 5 rapporti e la trazione integrale permanente. Non sappiamo i dati esatti dei consumi, ma con una carrozzeria di 3,1 tonnellate non crediamo che siano proprio bassi.

Il fuoristrada è in vendita a circa 11 mila euro. Naturalmente, per l’importazione in Italia si dovrebbero aggiungere le tasse e i costi di trasporto e omologazione.