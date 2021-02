Le fuoristrada compatte sono ormai un segmento estremamente di nicchia del mercato europeo ed italiano. Una volta c’erano modelli come la Mitsubishi Pajero Pinin, la prima Suzuki Vitara o la Daihatsu Terios. Ora uno dei pochi modelli rimasti è la Suzuki Jimny, insieme alla “immortale” Lada Niva. Non sappiamo, invece, se arriverà in Italia la Lada Niva Travel che hanno provato i nostri colleghi di Motor1.com Russia (qui invece vi spieghiamo perché piace tanto la piccola fuoristrada russa).

Nel mondo, tuttavia, esistono una miriade di fuoristrada come quelli citati. Uno di questi è la Force Motors Gurkha, una best-seller in India. Già dall’origine del nome si può capire l’ambizione della Gurkha: Guru Gorkhanath fu infatti un guerriero indiano dell’ottavo secolo, i cui seguaci fondarono il Regno del Nepal.

Nel segno della Classe G

La prima cosa che si nota nella 4x4 della Force Motors è un design (neanche troppo) velatamente ispirato alla Mercedes Classe G. La stessa casa non nasconde la somiglianza e cita la fuoristrada Mercedes sul proprio sito ufficiale.

Mercedes Classe G Force Motors Gurkha

In effetti, in passato Force Motors ha utilizzato delle basi Mercedes come il motore diesel OM-616 montato sulla prima Gurkha. Se la Gurkha del 2018 che vi mostriamo nelle foto ricorda più una Jimny o una Pajero, la nuova generazione attesa per quest’anno sarà ancora più somigliante alla Classe G.

A seconda che si scelga la versione tre o cinque porte, la Gurkha è lunga tra 3,99 e 4,34 metri. Solo la carrozzeria a tre porte utilizza la trazione integrale, mentre quella a passo lungo si affida alla trazione posteriore.

Come motorizzazioni si può scegliere tra un 2.2 turbodiesel da 140 cavalli e 320 Nm di coppia o un 2.6 diesel aspirato da 85 cavalli e 230 Nm. In entrambi i casi stiamo parlando di unità a quattro cilindri accoppiato alla trasmissione manuale a 5 rapporti.

La potenza, soprattutto del 2.2 turbo, può sembrare tutto sommato accettabile, ma bisogna fare i conti con una carrozzeria tutt’altro che leggera. La Gurkha fa segnare sulla bilancia ben 2510 kg (per fare un esempio, una Range Rover 3.0 diesel pesa circa 2350 kg) e non possiamo quindi aspettarci grandi risultati sul piano dei consumi e delle prestazioni.

Non teme il fuoristrada

Non è particolarmente veloce o efficiente e non brilla per originalità nella linea. Proprio come la Lada Niva Travel, però, la Gurkha se la cava egregiamente nel fuoristrada. Del resto, il look è di quelli seri: bull bar, assetto rialzato, ruota di scorta posteriore a vista, portapacchi e pure uno snorkel.

Le prestazioni lontano dall’asfalto sono garantite da un sistema di sospensioni indipendenti e dal bloccaggio del differenziale su entrambi gli assi. Completa la dotazione un set di pneumatici 245/70 da 16”.

La Force Motors assicura un angolo d’attacco di ben 44° e uno d’uscita di 40° (in confronto, in quest’ultimo valore Ford Bronco e Jeep Wrangler si fermano a 37°). L’azienda indiana dichiara anche che la Gurkha può superare salite con una pendenza del 30%.

Esattamente come nel caso della Travel anche la Gurkha si propone ad un prezzo competitivo. La fuoristrada è in vendita in India all’equivalente di circa 11.000 euro. È difficile trovare un veicolo più versatile per questa cifra nel nostro listino.