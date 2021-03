Di prototipi e rendering strani ne abbiamo visti spesso. A volte le forme dei concept hanno anticipato lo stile delle auto del futuro, mentre in altri casi erano talmente assurdi da passare alla storia come un controverso esperimento di design.

Davvero insolita è la Consumer Concept, attualmente in vendita sul sito d’aste online Cars & Bids fondato dal famoso youtuber Doug DeMuro. Il prototipo è stato realizzato dal designer astrattista Joey Ruiter nel 2016 ed è semplicemente molto…rettangolare.

Se un Cybertruck non basta

Descrivere la Consumer non è semplice. Se il Tesla Cybertruck aveva stupito il mondo con le sue forme estreme e squadrate, il prototipo dell’asta è davvero esagerato. Il design è interamente trapezoidale con un enorme specchio con tre strisce di LED al posto della mascherina anteriore.

La carrozzeria è realizzata in acciaio con alcune sezioni fabbricate in Carnegie Xorel, un tessuto ricavato dalla canna da zucchero.

La Consumer può ospitare quattro passeggeri, ma non ha le portiere. In compenso, troviamo lo specchietto retrovisore dal lato guida, cerchi in lega da 12”, freni a disco anteriori e volante in alluminio.

Può circolare (piano) per strada

La Consumer è stata esposta al Museo dell’Auto Petersen come parte dell’esibizione “Disruptors” dal 2019 a marzo 2020. Al di là della linea, ci sono altri due aspetti che ci incuriosiscono: l’auto è perfettamente funzionante ed è omologata per la strada.

In realtà, stando alla descrizione riportata su Cars & Bids, la Consumer può circolare solo in alcuni stati americani. Per omologarla sarebbe necessario aggiungere le luci, i sistemi di sicurezza per il passeggero e almeno la targa posteriore. Facciamo fatica a credere che si possa omologare per l’Italia.

Se vogliamo essere onesti, la linea futuristica stona abbastanza col motore scelto dall’artista. Nessuna futuristica unità elettrica, ma “solo” un 1.3 a quattro cilindri derivato da una Ford Festiva del 1993 (una citycar mai arrivata in Europa). La potenza è di 63 CV per una coppia massima di 99 Nm. Non esattamente un mostro di potenza, ma più che sufficiente per muovere gli appena 566 kg di peso dell’auto.

Le offerte al momento non sono moltissime e sfiorano i 10 mila dollari (circa 8400 euro).