La tradizione Porsche di modificare e ottimizzare continuamente le sue vetture con "upgrade" in fase progettuale e produttiva diventa ancor più rapida e semplice, tutta online. Le modifiche apportate in fabbrica al model year 2021 della Porsche Taycan possono infatti essere estese a tutte le Taycan model year 2020 già su strada con aggiornamenti "over-the-air" (OTA) gratuiti.

Questo significa che i proprietari della sportiva elettrica tedesca sparsi per il mondo possono collegarsi automaticamente ai server Porsche e senza spendere nulla migliorare prestazioni, dinamica di guida, funzioni di ricarica, infotainment e connettività.

Più scattante con l'aggiornamento

Le migliorie più importanti a livello di telaio e dinamica di guida partono dalla possibilità di rialzare l'assetto automaticamente in punti prestabiliti dall'automobilista. Anche il controllo del sistema di antipattinamento ottimizzato permette di abbassare il tempo di accelerazione da 0 a 200 km/h di 0,2 secondi, arrivando a 9,6 secondi sulla Taycan Turbo S.

Riguardo la ricarica della batteria, l'aggiornamento online permette alle Porsche Taycan MY20 di programmare i viaggi sul navigatore impostando un livello di carica residua all'arrivo. Novità anche per la potenza massima di ricarica che può essere ridotta manualmente da 270 a 200 kW per ridurre la temperatura della batteria per aumentarne efficienza e durata. Il caricatore di bordo in corrente alternata da 22 kW sarà invece disponibile per l'installazione a fine 2021, solo su alcuni mercati.

Apple Podcasts per i video e funzioni a pagamento

Altri altri aggiornamenti sono dedicati al navigatore che guadagna le informazioni in tempo reale come il traffico e all'infotainment che permette ora di utilizzare Apple CarPlay in modalità wireless e collegare l'Apple ID per vedere lo streaming video Apple Podcasts e le funzioni Apple Music Lyrics. Per queste ottimizzazioni e calibrazioni del software di bordo è però necessario fare visita gratuitamente ad un Centro Porsche.

Restano poi disponibili per i proprietari di Porsche Taycan le attivazioni a pagamento delle funzioni accessorie, le cosiddette "Functions on Demand" (FoD) che prevedono lo sblocco di alcuni optional come il Porsche Intelligent Range Manager, il Power Steering Plus, l'Active Lane Keep Assist e il Porsche InnoDrive.

In questo caso, sempre con la modalità dell'attivazione online, il cliente può decidere se acquistare la funzione o abbonarsi su base mensile con un periodo di prova di tre mesi. Collegandosi al Porsche Connect Store si ottiene la nuova funzionalità in pochi minuti di connessione e l'avvenuta attivazione viene confermata sull'infotainment di bordo.