Dopo quattro anni dall'arrivo sul mercato la Porsche Taycan si aggiorna nel classico restyling di metà carriera che va a interessare l'intera line-up, non solo la versione con carrozzeria berlina ma anche le familiari Sport Turismo e Cross Turismo ognuna disponibile in quattro opzioni di powertrain.

Come potete leggere qui sotto o vedere direttamente nel video cliccando sulla copertina, si tratta di un rinnovamento profondo che non riguarda solamente l'estetica e le dotazioni ma anche - e soprattutto - i motori e la batteria. Sono migliorate le prestazioni, la Turbo S vola da 0 a 100 in 2,4 secondi, la ricarica è più veloce e l'autonomia è maggiore. Ecco come cambia punto per punto.

Porsche Taycan (2024): gli esterni

A un occhio poco attento le novità introdotte con al Porsche Taycan restyling potrebbero sfuggire anche se sono diverse. I fari sono stati ridisegnati sia quelli anteriori, a matrice di LED con la firma luminosa a quattro punti, che quelli posteriori che, adesso, inglobano e retroilluminano il lettering Porsche con un effetto tridimensionale. Anche i paraurti sono stati leggermente rivisti e sono stati introdotti a listino dei cerchi dal nuovo design e una serie di tinte inedite per la carrozzeria.

Porsche Taycan (2024) Porsche Taycan Sport Turismo (2024) Porsche Taycan Cross Turismo (2024)

Porsche Taycan (2024): dimensioni

Trattandosi di un restyling, le dimensioni della Porsche Taycan non cambiano rispetto al MY2023, e questo vale per tutte e tre le diverse tipologie di carrozzeria.

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Porsche Taycan 4,96 m 1,96 m 1,39 m Porsche Taycan Sport Turismo 4,96 m 1,96 m 1,40 m Porsche Taycan Cross Turismo 4,97 m 1,97 m 1,41 m

Porsche Taycan (2024): gli interni

Dentro, le novità della Taycan 2024 si concentrano nel software, con il quadro strumenti, il display centrale dell'infotainment e lo schermo opzionale posizionato sulla plancia davanti al sedile del passeggero che dispongono di un'interfaccia utente ottimizzata con funzioni aggiuntive.

Porsche Taycan (2024)

Il selettore delle modalità di guida sul volante è ora di serie e sulle Taycan dotate dei pacchetti Sport Chrono e Performance Battery Plus comprende il tasto speciale Push-2-Pass, un vero e proprio boost che massimizza per 10 secondi la risposta del powertrain.

Porsche Taycan (2024): motori, batteria e autonomia

Le novità principali del restyling però si concentrano sotto il cofano e riguardano i motori, la batteria e le sospensioni. Sono migliorate sia le prestazioni che l'efficienza grazie a un nuovo motore posteriore più potente (+ 80 kW) e più leggero, a un inverter a impulsi modificato con un software ottimizzato, a batterie più potenti (si può scegliere tra una da 89 e una da 98 kWh di capacità netta), a una gestione termica rimodulata, a una pompa di calore di nuova generazione e a una strategia di recupero dell'energia ottimizzata (+ 30% rispetto a prima).

Per quanto riguarda le prestazioni, la Taycan e la Taycan Turbo S scattano da 0 a 100 km/h in 4,8 e 2,4 secondi rispettivamente, numeri incredibili e migliori di quasi mezzo secondo rispetto al model year uscente. Grazie alla nuova funzione push-to-pass del pacchetto Sport Chrono inoltre è possibile attivare per 10 secondi un boost di potenza di che, sulla più performante Turbo S, tocca i 140 kW attivando anche il Launch Control. In questo caso la potenza di sistema a 952 CV con oltre 1.100 Nm di coppia massima a disposizione.

Porsche Taycan (2024)

A seconda della variante di carrozzeria e del motore, l'autonomia può raggiungere i 678 km secondo il ciclo di omologazione WLTP, il che significa un aumento di 175 km/35% rispetto alla precedente versione. Nuovo e più potente è anche il caricatore di bordo dell'auto che, grazie all'architettura a 800V, può assorbire fino a 320 kW in corrente continua per una ricarica dal 10 all'80% in circa 18 minuti.

A livello telaistico, la più grande novità è rappresentata dall'adozione delle sospensioni pneumatiche adattive che hanno debuttato qualche mese fa sulla sorella Porsche Panamera. Questo sistema garantisce una gamma straordinariamente ampia di opzioni tra l’assetto comfort e quello prestazionale, riuscendo a contrastare i trasferimenti di carico di rollio e beccheggio mantenendo la carrozzeria sempre in piano, anche in caso di frenate dinamiche, sterzate e manovre di accelerazione.

Porsche Taycan (2024): i prezzi

La Porsche Taycan 2024 è già ordinabile nelle concessionarie con prezzi a partire da 105.530 euro IVA inclusa per la Taycan berlina, da 118.079 euro per la Cross Turismo a trazione integrale e da 106.555 per la Sport Turismo.

Versione Prezzo Porsche Taycan 105.530 euro Porsche Taycan 4S 125.203 euro Porsche Taycan Turbo 181.375 euro Porsche Taycan Turbo S 217.467 euro Porsche Taycan 4 Cross Turismo 118.079 euro Porsche Taycan 4S Cross Turismo 131.037 euro Porsche Taycan Turbo Cross Turismo 182.879 euro Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo 218.970 euro Porsche Taycan Sport Turismo 106.555 euro Porsche Taycan 4S Sport Turismo 126.218 euro Porsche Taycan Turbo Sport Turismo 182.378 euro Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo 218.469 euro

Per quanto riguarda la dotazione, quella di serie è stata migliorata nonostante la Taycan sia ora più leggera di 15 kg a parità di motorizzazione e allestimento. Fin dalla versione base ci sono le sospensioni pneumatiche adattive, l’illuminazione interna a LED, il ParkAssist con retrocamera, i sedili anteriori riscaldati, la pompa di calore, la piastra per la ricarica ad induzione dello smartphone, due prese di ricarica aggiuntiva per i passeggeri anteriori, il selettore della modalità di guida e il servosterzo Power Steering Plus.