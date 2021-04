A causa della pandemia il mercato dell’auto non se la passa bene in Europa. Esistono però paesi in cui la crisi economica derivata dal Covid-19 si è sommata ad altre gravi problematiche già esistenti. È il caso, ad esempio, della Tunisia dove, anche per via delle pesanti tasse d'importazione, sta diventando sempre più difficile acquistare un’auto (anche usata) per buona parte della popolazione.

Se già il mercato locale dell'usato è in grande sofferenza, figuriamoci quello del nuovo. In questo particolare contesto, l’unico modo per tenere bassi i prezzi è vendere un’auto tunisina ed è esattamente quello che ha fatto la Wallys.

La situazione in Tunisia

Crisi economica, politica e finanziaria: potrebbe essere un riassunto di ciò che ha passato il Paese nordafricano negli ultimi 13 anni. In sostanza, a causa della forte svalutazione della moneta tunisina il potere d’acquisto dei cittadini si è dimezzato. A peggiorare la situazione, come accennavamo, sono le numerose tasse sull’importazione dei veicoli.

La Tunisia non ha un’industria automobilistica sviluppata come quella dei paesi europei e per questa ragione deve importare le auto dall’estero. Il problema è che, tra una tassa e l’altra, anche una delle auto usate più accessibili può arrivare a costare quanto tre anni di stipendio medio.

Ha quello che serve

Per provare ad offrire un’auto nuova ad un costo ragionevole, l’azienda tunisina Wallys si è inventata la Iris. Per l’equivalente di circa 11 mila euro si può avere un SUV compatto realizzato interamente in fibra di vetro. Della Iris esistono diversi allestimenti e il più costoso arriva alla soglia dei 20 mila euro.

Nelle versioni più complete ci sono fari LED, fendinebbia, sensori di parcheggio, retrocamera, cerchi in lega da 16” e un’ampia selezione di colori tra cui il rosa e il viola.

L’abitacolo può essere arricchito con impianto audio, sedili in pelle, bracciolo e sistema d’infotainment.

Sotto al leggerissimo cofano trova spazio un 1.2 a tre cilindri da 84 CV con una velocità massima di 158 km/h.

In definitiva, la Wallys Iris non è chiaramente l’auto più sportiva e lussuosa del mondo, ma per la maggior parte delle persone che l’acquistano ha tutto quello che serve.