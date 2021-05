Come abbiamo già osservato molte volte, ormai l'efficienza nei consumi e nei livelli di emissioni non sono più dati secondari, ma vere e proprie performance su cui i motori auto si misurano e confrontano. Volendo stilare una classifica, quali sono quelli che meriterebbero di stare su un ipotetico podio?

La risposta naturalmente non è semplicissima perché se il parametro sono i consumi, l'efficienza non dipenderà mai dal solo motore bensì dall'intero veicolo. Anche se il propulsore resta l'elemento di partenza, contano anche la trasmissione (trazione a 2 o 4 ruote motrici, tipo di cambio, numero e rapportatura delle marce ecc..), il peso e l'aerodinamica.

Niente "aiutini" elettrici

Per questa graduatoria, abbiamo scelto unicamente i motori non elettrificati, lasciando dunque fuori tutte le forme di ibridazione, dai più leggeri mild hybrid (che hanno comunque l'obiettivo di allungare un po' i tempi tra le soste dal benzinaio) agli ibridi completi.

Quindi, non stupitevi se non trovate molti modelli (soprattutto alto di gamma) le cui offerte sono ormai interamente elettrificate. I dati sono naturalmente quelli dichiarati nel ciclo WLTP, più severo, ma anche più vicino all'utilizzo reale, mentre i modelli sono divisi per categoria e alimentazione.

La virtù sta nel mezzo

Si può pensare che più un motore è piccolo e poco potente e meno consuma, invece non è così: al contrario, le unità meno energiche e più povere di coppia non sono quasi mai quelle che all'atto pratico ottengono i consumi migliori, perché spesso vanno "spremute" più a fondo per ottenere le stesse prestazioni che altri motori erogano con meno fatica.

Soprattutto oggi, con i sempre più diffusi motori turbo proposti a parità di cilindrata in diversi livelli di potenza e coppia, la variante che si rivela più efficace molto spesso non è quella meno potente né quella al top, ma l'intermedia.

City car a benzina

Modello Motore e trasmissione Potenza e coppia Consumo Citroen C1 1.0 VTi - c.m. 5m 72 CV - 93 Nm 4,8 l/100 km Peugeot 108 1.0 VTi - c.m 5m 72 CV - 93 Nm 4,8 l/100 km Hyundai i10 1.0 MPI - c.m. 5m 67 CV - 96 Nm 4,8 l/100 km Toyota Aygo 1.0 - c.m. 5m 72 CV - 93 Nm 4,9 l/100 km Renault Twingo 1.0 SCe - c.m. 5m 65 CV - 95 Nm 5,1 l/100 km

Utilitarie - benzina

Modello Motore e trasmissione Potenza e coppia Consumo Seat Ibiza 1.0 EcoTSI - c.m. 5m 95 CV - 175 Nm 4,9 l/100 km Peugeot 208 1.2 Turbo PureT. - c.m. 6m 101 CV - 205 Nm 5,0 l/100 km Renault Clio 1.0 SCe - c.m. 5m 65 CV - 95 Nm 5,1 l/100 km Ford Fiesta 1.0 Ecoboost - c.m. 6m 100 CV - 170 nM 5,2 l/100 km Volkswagen Polo 1.0 TSI - c.m. 5m 95 CV - 175 Nm 5,2 l/100 km Hyundai i20 1.2 MPI - c.m. 5m 84 CV - 117 NM 5,2 l/100 km Kia Rio 1.2 DPI - c.m. 5m 84 CV - 118 Nm 5,2 l/100 km Citroen C3 1.2 PureTech - c.m. 5m 83 CV - 110 Nm 5,2 l/100 km Opel Corsa 1.2 - c.m. 5m 75 CV - 118 Nm 5,2 l/100 km Mitsubishi Space Star 1.0 - c.m. 5m 71 CV - 88 Nm 5,2 l/100 km

Utilitarie - Diesel

Modello Motore e trasmissione Potenza e coppia Consumo Peugeot 208 1.5D - c.m. 6m 102 CV - 250 Nm 3,8 l/100 km Opel Corsa 1.5 BlueHDi - c.m. 6m 102 CV - 250 Nm 4,0 l/100 km Citroen C3 1.5 BlueHDi 100 - c.m. 6m 102 CV - 250 Nm 4,0 l/100 km

Compatte - benzina

Modello Motore e trasmissione Potenza e coppia Consumo Skoda Scala 1.0 TSI - c.m. 6m o DSG7 110 CV - 200 Nm 4,8 l/100 km Ford Focus 1.0 Ecoboost - c.m. 6m 125 CV - 210 Nm 5,1 l/100 km Peugeot 308 1.2 Turbo PureT. - c.m. 6m 110 CV - 205 Nm 5,1 l/100 km Opel Astra 1.2 T - c.m. 6m 145 CV - 225 Nm 5,2 l/100 km Citroen C4 1.2 PureTech - c.m. 6m 131 CV - 230 Nm 5,2 l/100 km

Compatte - Diesel

Modello Motore e trasmissione Potenza e coppia Consumo Audi A3 35 TDI (2.0) - c.m. 6m 150 CV - 360 Nm 4,2 l/100 km Fiat Tipo 1.3 Multijet - c.m. 5m 95 CV - 200 Nm 4,2 l/100 km Seat Leon 2.0 TDI - c.m. 6m 115 CV - 300 Nm 4,2 l/100 km Peugeot 308 1.5 Blue HDi - c.m. 6m 130 CV - 300 Nm 4,3 l/100 km Opel Astra 1.5D - c.m. 6m 105 CV - 260 Nm 4,3 l/100 km Mercedes Classe A A180 d (1.5) - c.a. 8m 116 CV - 280 Nm 4,4 l/100 km Ford Focus 1.5 EcoBlue - c.m. 6m 120 CV - 300 Nm 4,4 l/100 km BMW serie 1 116d - c.m. 6m 116 CV - 270 Nm 4,5 l/100 km

Medie - benzina

Modello Motore e trasmissione Potenza e coppia Consumo Skoda Octavia 1.0 TSI - c.m. 6m 110 CV - 200 Nm 5,1 l/100 km Peugeot 508 1.2 Turbo PureT. - c.a. 8m 131 CV - 230 Nm 5,7 l/100 km Volkswagen Passat (Variant) 1.5 TSI ACT - c.m. 6M 150 CV - 250 Nm 6,1 l/100 km BMW Serie 3 318i (2.0) - c.a. 8m 156 CV - 250 Nm 6,3 l/100 km

Medie - Diesel

Modello Motore e trasmissione Potenza e coppia Consumo Skoda Octavia 2.0 TDI Evo - DSG7 116 CV - 250 Nm 3,9 l/100 km Peugeot 508 1.5 BlueHDi - c.a. 8m 131 CV - 300 Nm 4,4 l/100 km Opel Insignia 2.0 CDTI - c.m. 6m 174 CV - 380 Nm 4,6 l/100 km Alfa Romeo Giulia 2.2 turbodiesel - c.a. 8m 190 CV - 450 Nm 4,8 l/100 km

Medie superiori - Diesel

Modello Motore e trasmissione Potenza e coppia Consumo Mercedes Classe E 200 d (1.6) - c.a. 9m 160 CV - 360 Nm 4,8 l/100 km Skoda Superb 2.0 TDI Evo - c.m. 6m 150 CV - 340 Nm 4,9 l/100 km Ford Mondeo 2.0 EcoBlue - c.m. 6m 150 CV - 370 Nm 5,0 l/100 km

B-SUV - benzina

Modello Motore e trasmissione Potenza e coppia Consumo C3 Aircross 1.2 PureTech - c.m. 6m 110 CV - 230 Nm 5,2 l/100 km Skoda Kamiq 1.0 EcoTSI - c.m. 6m 110 CV - 200 Nm 5,3 l/100 km Seat Arona 1.0 EcoTSI - c.m. 6m 110 CV - 200 Nm 5,3 l/100 km Peugeot 2008 1.2 PureTech - c.m. 6m 101 CV - 205 Nm 5,4 l/100 km DS 3 Crossback 1.2 PureTech - c.m. 6m 101 CV - 205 Nm 5,4 l/100 km

B-SUV - Diesel

Modello Motore e trasmissione Potenza e coppia Consumo C3 aircross 1.5 BlueHDi - c.m. 6m 110 CV - 250 Nm 4,2 l/100 km Peugeot 2008 1.5 BlueHDi - c.m. 6m 110 CV - 250 Nm 4,3 l/100 km Opel Mokka 1.5D - c.m. 6m 110 CV - 250 Nm 4,4 l/100 km Ford Puma 1.5 EcoBlue - c.m. 6m 120 CV - 300 Nm 4,5 l/100 km DS 3 Crossback 1.5 BlueHDi - c.m. 6m 110 CV - 250 Nm 4,5 l/100 km

SUV compatti - benzina

Modello Motore e trasmissione Potenza e coppia Consumo C5 Aircross 1.2 Turbo PureT. - c.m. 6m 131 CV - 230 Nm 5,7 l/100 km Peugeot 3008 1.2 Turbo PureT. - c.m. 6m 131 CV - 230 Nm 5,9 l/100 km Opel Grandland X 1.2 T - c.m. 6m 131 CV - 230 Nm 5,9 l/100 km Seat Ateca 1.0 TSI - c.m. 6m 110 CV - 200 Nm 5,9 l/100 km Skoda Karoq 1.0 TSI - c.m. 6m 110 CV - 200 Nm 5,9 l/100 km

SUV compatti - Diesel

Modello Motore e trasmissione Potenza e coppia Consumo Citroen C5 Aircross 1.5 BlueHDi - c.m. 6m 131 CV - 300 Nm 4,6 l/100 km Opel Grandland X 1.5 D - c.m. 6m 131 CV - 300 Nm 4,6 l/100 km Peugeot 3008 1.5 BlueHDi - c.m. 6m 131 CV - 300 Nm 4,6 l/100 km Ford Kuga 1.5 EcoBlue - c.m. 6m 120 CV - 300 Nm 4,7 l/100 km Volkswagen T-Roc 2.0 TDI BlueMot. - c.m. 6m 116 CV - 250 Nm 4,7 l/100 km

SUV medi - benzina

Modello Motore e trasmissione Potenza e coppia Consumo Skoda Kodiaq 1.5 TSI ACT - c.m. 6m 150 CV - 250 Nm 6,5 l/100 km Seat Tarraco 1.5 TSI ACT - c.m. 6m 150 CV - 250 Nm 6,6 l/100 km Renault Koleos 1.3 TCe EDC - c.a. 7m 158 CV - 270 Nm 6,8 l/100 km

SUV medi - diesel

Modello Motore e trasmissione Potenza e coppia Consumo Skoda Kodiaq 2.0 TDI Evo - DSG7 150 CV - 360 Nm 5,3 l/100 km Seat Tarraco 2.0 TDI Evo - DSG7 150 CV - 360 Nm 5,3 l/100 km Alfa Romeo Stelvio 2.2 turbodiesel - c.a. 8m 160 CV - 450 Nm 5,7 l/100 km Mercedes GLC 200 d 4Matic - c.a. 9m 163 CV - 360 Nm 5,8 l/100 km

SUV superiori - benzina

Modello Motore e trasmissione Potenza e coppia Consumo Jaguar F-Pace 2.0 - c.a. 8m 250 CV - 365 Nm 9,3 l/100 km Land Rover RR Velar 2.0 - c.a. 8m 250 CV - 365 Nm 9,4 l/100 km Volkswagen Touareg 3.0 V6 - c.a. 8M 340 CV - 450 Nm 10,2 l/100 km BMW X5 M50i 530 CV - 750 Nm 11,5 l/100 km Porsche Cayenne 3.0 V6 - c.a. 8M 340 CV - 450 Nm 11,5 l/100 km

SUV superiori - diesel

Modello Motore e trasmissione Potenza e coppia Consumo BMW X5 xDrive25d - c.a. 8m 231 CV - 450 Nm 7 l/100 km Mercedes GLE 300 d 4matic - c.a. 9m 245 CV - 500 Nm 7,1 l/100 km Volkswagen Touareg 3.0 V6 TDI - c.a. 8m 231 CV - 500 Nm 8,0 l/100 km

Sportive entro i 4,5 metri