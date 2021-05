I valori di potenza e coppia sono i due principali parametri che danno l'idea delle prestazioni di un motore. Solitamente però si tende a prestare attenzione più alla prima, trascurando il fatto che è invece la seconda a dare al propulsore, e dunque all'auto, alcune delle sue caratteristiche più importanti.

Il suo ruolo è diventato tanto più rilevante oggi che la riduzione dei consumi, da cui dipendono anche le emissioni inquinanti, assume un carattere di autentica priorità, perché per raggiungere il miglior equilibrio tra energie spese e strada percorsa si va a lavorare proprio sulla coppia, alla base della massiccia conversione al turbo anche dei motori a benzina.

Cos'è la coppia

Fisicamente parlando, con il termine coppia in ambito automobilistico si intende la forza di rotazione all'albero motore che si crea ad ogni accensione di carburante. In parole povere è la capacità del motore di compiere uno sforzo.

Mentre la potenza non è nient’altro che la quantità massima di lavoro che il propulsore riesce a compiere in un determinato tempo. Tra l'altro, si calcola partendo proprio dal valore di coppia.

In parole semplici possiamo dire che il valore di potenza massima che si raggiunge a regimi di rotazione elevati incide notevolmente sulla velocità massima delle auto mentre il valore di coppia massimo che si ottiene quando il motore gira a bassi regimi influenza notevolmente l’accelerazione prodotta dall’auto e quella sensazione di spinta sulla schiena.

I migliori per ogni "taglia"

In questo articolo abbiamo deciso di elencar ei motori con i valori di coppia più elevati, dividendoli in 4 fasce a seconda della cubatura del propulsore. Naturalmente ci siamo concentrati su auto dotate di powertrain tradizionali, perché nel caso delle ibride il contributo del motore elettrico influisce moltissimo sul risultato finale.

Fino a 1.600 cc

BENZINA

Motore Potenza Coppia Modelli che lo montano Ford 1.5 Ecoboost 200 CV 290 Nm Fiesta ST, Puma ST FCA 1.3 T4 150 CV 270 Nm Jeep Renegade e Compass Volkswagen/Audi 1.5 TFSI 150 CV 250 Nm Audi A1 35 TFSI, A3 35 TFSI, Q2 35 TFSI, Q3 35 TFSI

DIESEL

Motore Potenza [CV] Coppia [Nm] Modelli che lo montano FCA 1.6 Multijet/JTDm 120 CV 320 Nm Alfa Romeo Giulietta, Fiat 500L, Fiat Tipo Ford 1.5 EcoBlue 120 CV 300 Nm Focus, Puma, Kuga PSA 1.5 BlueHDi/1.5 Ecotec da 120 a 131 CV 300 Nm Citroen C4, C3 Aircross, C5 Aircross, Opel Crossland, Opel Grandland X, Peugeot 308, Peugeot 508, Peugeot 2008, Peugeot 3008, Peugeot 5008

Fino a 2.000 cc

BENZINA

Motore Potenza [CV] Coppia [Nm] Modelli che lo montano Renault 1.8 TCe 300 CV 420 Nm Renault Megane R.S Alfa Romeo 2.0 Turbo 280 CV 400 Nm Alfa Romeo Giulia Q4 Veloce, Alfa Romeo Stelvio Audi 2.0 TFSI da 300 a 320 CV 400 Nm Audi S3, SQ2, TT

DIESEL

Motore Potenza [CV] Coppia [Nm] Modelli che lo montano Mercedes 2.0 turbo diesel 265 CV 500 Nm C300d, GLC 300d, GLE 300d Jaguar 2.0D 204 CV 430 Nm XE, XF, F-Pace, BMW 2.0 turbo diesel 190 CV 400 Nm 120d, 320d, 420d 520d, 220d Active Tourer, 220d Gran Tourer, 220d Gran Coupé, 620d Gran Turismo, X2, X3, X4

Fino a 3.000 cc

BENZINA

Motore Potenza [CV] Coppia [Nm] Modelli che lo montano BMW 3.0 Twin Power da 480 a 510 CV da 550 a 650 Nm BMW M3, M3 Competition Audi 3.0 V6 TFSI 340 CV 500 Nm A6 55 TFSI, A7 55 TFSI Mercedes AMG 3.0 V6 biturbo 390 CV 520 Nm C43 4Matic AMG

DIESEL

Motore Potenza [CV] Coppia [Nm] Modelli che lo montano Mercedes 400 d (3.0) 330 CV 700 Nm Classe S, Classe E, Classe G, CLS, GLC, GLE, GLS BMW 3.0 d 340 CV 700 Nm 340d, 440d, 540d, 740d, X3 40d, X4 40d, X5 40d, X6 40d, X7 40d Land Rover 3.0D I6 350 CV 700 Nm Range Rover Sport, Range Rover

Oltre i 3.000 cc

BENZINA

Motore Potenza [CV] Coppia [Nm] Modelli che lo montano Mercedes AMG 4.0 V8 biturbo 639 CV 900 Nm GT Coupé 4 63 AMG S, S63 AMG 4Matic Lamborghini (VW) 4.0 V8 650 CV 850 Nm Lamborghini Urus Ferrari 3.9 V8 720 CV 770 Nm F8 Tributo

DIESEL

Motore Potenza [CV] Coppia [Nm] Modelli che lo montano Audi 4.0 V8 TDI 435 CV 900 Nm SQ7

E le elettriche?

Quando si parla di vetture dotate di powertrain elettrici, il discorso cambia radicalmente. In questo caso, infatti, il valore di coppia massima lo si raggiunge non appena si va a premere il pedale dell’acceleratore e tende a rimanere pressoché costante indipendentemente dalla velocità raggiunta, ma non essendoci il parametro della cilindrata, è difficile il paragone con i motori tradizionali.

In generale si tende però a osservare che a parità di potenza, un elettrico tende ad avere una coppia più abbondante. Nelle vetture elettriche, inoltre, la differenza tra la coppia erogata dal motore elettrico considerato (sincrono a magneti permanenti o asincrono) e quella che viene calcolata alle ruote è molto minore a causa dei minori attriti meccanici presenti.