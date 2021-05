Chi guida tutti i giorni un'auto elettrica sa bene che ogni spostamento si compie sempre sotto un solo imperativo: pianificare. Sapere quanti chilometri si dovranno percorrere, conoscere la posizione delle colonnine di ricarica per non ritrovarsi pericolosamente vicino allo "zero" prima di arrivare a destionazione.

Così si vince la range anxiety e gli spostamenti a emissioni zero diventano solo un piacere, siano essi per lavoro o per svago.

E proprio a questa seconda tipologia si rivolge il nuovo portale nato dalla collaborazione tra InsideEVs e Lonely Planet, per suggerire itinerari da vivere in auto elettrica tra alcune delle località più belle d'Italia. Si chiama "Weekend in auto elettrica" e ve lo raccontiamo qui sotto.

Bisogna solo guidare

Milano o Roma: ecco la prima scelta da effetturare una volta arrivati sulla home page del sito. Il capoluogo lombardo e la Capitale sono infatti i 2 punti di partenza dai quali si dipanano 10 itinerari ciascuno, suddivisi in 2 categorie: un giorno o un weekend, così da accontentare chi vuole o può concedersi una gita fuori porta di poche ore, o chi invece ha il weekend a disposizione.

Una volta scelto il punto di partenza e la tipologia di spostamento, basta guidare. O meglio, lasciarsi guidare. Se infatti la pianificazione non è il vostro forte ci hanno pensato la redazione di InsideEVs e gli specialisti di Lonely Planet nel selezionare non solo i luoghi più belli da visitare, ma anche soste "tattiche" per riposarsi e intanto attaccare l'auto a una colonnina di ricarica.

In ogni pagina dei vari itinerari proposti si troveranno infatti informazioni sui luoghi di interesse, lunghezza e durata del tragitto e le soste suggerite per ricaricare le batterie. Non solo le nostre.

A voi il relax

Un nuovo modo per vivere l'auto elettrica senza pensieri, liberi da pianificazioni dettagliate con tante app aperte sul nostro smartphone per individuare il posto giusto per fermarsi. Basta solo ricordarsi cavo di ricarica, trolley o pranzo al sacco. Al resto ci pensa chi di auto elettriche e viaggi si occupa ogni giorno.