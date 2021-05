Torna a farsi vedere la Vision S, il prototipo realizzato da Sony. L’avvistamento è piuttosto sorprendente se si considera che lo scorso gennaio la stessa Casa aveva annunciato di non voler continuare lo sviluppo dell’auto.

Pare quindi che il colosso dell’informatica non voglia rimanere indietro rispetto ad Apple, Huawei e altri produttori “esterni” (finora) al mondo dell’automotive.

Piccoli cambiamenti e guida autonoma

Rispetto ai precedenti prototipi, quello mostrato nelle foto presenta alcune piccole modifiche. Ora i fari LED sono sistemati su due livelli e sono divisi dalla linea orizzontale della calandra. Le prese d’aria laterali, invece, sono sistemate verticalmente per dare un’impressione di maggiore ampiezza della vettura.

Lo sportello per la ricarica ha una nuova forma trapezoidale con bordi rotondi a differenza di quello squadrato dei primi modelli.

Riguardo alla tecnologia, la Vision S è equipaggiata con il software di Sony chiamato “Safety Cocoon”. In pratica, il sistema include 12 sensori capaci di monitorare ciò che succede attorno all’auto. Questo consente di equipaggiare dei dispositivi di guida assistita di livello 2 come il cruise control adattativo, il parcheggio automatico e il cambio automatico della corsia.

Tuttavia, l’obiettivo di Sony è quello di arrivare al livello 4 in cui l’auto è in grado di guidare da sola.

Tecnologia per la sicurezza e il gaming

La soluzione di Sony per implementare la guida autonoma è davvero sofisticata. All’interno dell’abitacolo sono posizionate delle telecamere che “leggono” le espressioni facciali del guidatore. Così il sistema può riconoscere eventuali segnali di stanchezza o di perdita di concentrazione e suggerire determinate azioni per ridurre i rischi d’incidente.

Sony Vision-S concept

In aggiunta, l’impianto audio della Vision S utilizza la tecnologia 360 Reality Audio in cui gli altoparlanti sono incorporati all’interno dei sedili e regolano il volume in base alla statura della persona.

Infine, la connessione 5G è collegata direttamente al Playstation Network, la piattaforma per il gioco online per i videogame supportati da Playstation 4 e 5. In questo modo, i passeggeri potrebbero teoricamente giocare a Gran Turismo (celebre simulatore di guida della console Sony) mentre la Vision S è in viaggio.