C'è chi lo sospettava, ma ora ci sono anche i dati “ufficiali”: l’Italia è il paese europeo con più autovelox in assoluto. Sono 8073 (al momento) i rilevatori di velocità presenti nello Stivale, più del doppio dei 4014 del Regno Unito, la seconda classificata di questa speciale graduatoria.

A comunicare i risultati è uno studio elaborato da Zutobi, un ente di ricerca europeo che ha messo insieme i dati raccolti da Speeding Europe, SCBD e Auto Europe.

I paesi più "severi"

Analizzando i dati, Zutobi ha creato un “indice di severità” dei diversi paesi che tiene in considerazione vari parametri come i limiti di velocità, gli importi medi delle multe associati a diverse infrazioni, il numero di autovelox e il limite massimo di alcool tollerato.

Nella classifica è emerso che l’Italia è la seconda nazione europea più severa dopo la Norvegia. Come si diceva, il nostro Paese si distingue per l’elevatissimo numero di autovelox (segnalati comunque su diverse app) e per le multe per guida in stato d’ebbrezza (in media 1500 euro per ogni infrazione).

La Norvegia rimane, però, inarrivabile. La nazione scandinava fa pagare 711 euro di media per eccesso di velocità (contro i 143 euro in Italia) e impone un limite di velocità in autostrada di 110 km/h (il più basso in Europa insieme all’Albania).

In proporzione all’Italia e ad altri Paesi sono elevatissimi anche gli importi delle multe per guida sotto effetto di alcol (5783 euro) e per il mancato rispetto del semaforo rosso (756 euro rispetto ai 200 euro in Italia). Il paradosso è che in Norvegia sono presenti appena 311 autovelox, meno di 1/20 di quelli italiani.

Posizione Paese Multa per ecc. di velocità (euro) Limite di velocità (km/h) Numero di autovelox Guida in stato d'ebbrezza (euro) Limite di alcool nel sangue Utilizzo dello smartphone (euro) Passaggio con semaforo rosso (euro) Punteggio complessivo Zutobi 1 Norvegia 711 110 311 5783 0.02% 127 756 6.43 2 Italia 143 130 8073 1500 0.04% 160 200 4.95 3 Regno Unito 95 112 4014 153 0.08% 200 85 4.90 4 Grecia 100 130 325 200 0.05% 100 700 4.79 5 Paesi Bassi 186 120 276 300 0.05% 230 240 4.66 6 Spagna 50 120 1390 500 0.05% 200 100 4.56 7 Francia 90 130 2406 135 0.05% 135 90 4.34 8 Slovenia 80 130 113 300 0.05% 120 150 4.11 9 Germania 70 130 3813 500 0.05% 40 90 3.95 10 Belgio 105 120 914 179 0.05% 100 165 3.85

in grassetto i valori più "restrittivi" per ogni parametro

Occhio al reddito medio

Tra i paesi con la “manica larga” troviamo soprattutto la Repubblica Ceca e l’Albania. Nella prima, ad esempio, la multa per eccesso di velocità è di soli 19 euro, la più bassa in tutto il continente.

Attenzione però, leggendo questi dati bisogna tenere presente che gli importi nelle varie nazioni sono rapportati al reddito medio percepito dai cittadini. Secondo lo studio, in Italia esso si attesta a 28.932 euro, mentre in Norvegia è di 57.831 euro e in Albania è di appena 4.365 euro. Per questo motivo, le multe sono ragionevolmente proporzionate.

Per fare un esempio, l’importo di 160 euro per l’utilizzo del cellulare al volante è punito con una sanzione di 160 euro in Italia e di 8 euro in Albania. Mettendo a rapporto le due situazioni emerge che per gli italiani, la sanzione incide per lo 0,6%, mentre in Albania per lo 0,2%. In termini relativi, quindi, la differenza è molto meno accentuata.

Infine, se ritenete di essere stati multati ingiustamente, vi ricordiamo di dare uno sguardo alla nostra guida su come contestare un'infrazione.

Posizione Paese Multa per ecc. di velocità (euro) Limite di velocità (km/h) Numero di autovelox Guida in stato d'ebbrezza (euro) Limite di alcool nel sangue Utilizzo dello smartphone (euro) Passaggio con semaforo rosso (euro) Punteggio complessivo Zutobi 1 Albania 20 110 - 175 0.01 8 10 1.82 2 Lettonia 141 90 113 20 0.05 25 40 2.34 3 Rep. Ceca 19 130 149 19 0 38 38 2.43 4 Slovacchia 40 130 13 200 0 60 150 2.64 5 Polonia 48 140 519 1000 0.02 44 75 3.25 6 Lussemburgo 49 130 24 300 0.05 28 145 3.29 7 Lituania 28 130 140 1126 0.04 28 115 3.37 8 Austria 50 130 1182 300 0.05 50 70 3.48 9 Irlanda 90 120 - 200 0.05 60 80 3.52 10 Portogallo 60 120 98 250 0.05 120 120 3.55

in grassetto i valori meno "restrittivi" per ogni parametro