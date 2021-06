Volkswagen non è nuova a proporre offerte interessanti sul proprio SUV compatto T-Roc: anche nel mese di giugno su questo modello si sommano le iniziative del Progetto Valore Volkswagen. Con un ritorno interessante, ripreso dal periodo iniziale dell’emergenza Coronavirus: il rimborso delle prime tre rate da parte della Casa tedesca.

Una Volkswagen T-Roc Style 1.0 TSI 110 CV Style BMT viene a costare 25.050 euro, ma con lo sconto iniziale di Casa e Concessionarie di 2.884 euro, si scende a 22.166 euro IPT esclusa. L’anticipo è di 5.300 euro, più 300 euro di apertura pratica, e le rate mensili sono 35 da 169 euro (TAN 4,99%, TAEG 6,18%).

Una volta pagate integralmente e con regolarità le prime tre rate, Volkswagen provvede al loro rimborso: un ulteriore sconto rispetto alla spesa totale. Al termine, la rata finale ammonta a 13.204,35 euro, con le solite opzioni di sostituzione, restituzione o riscatto. Nell’esempio è compresa l’estensione di garanzia Extra Time 2 anni o 80.000 km.

Vantaggi

L’offerta sulla T-Roc comprende diversi vantaggi, come lo sconto iniziale, le tre rate rimborsate e l’estensione di garanzia oltre la durata delle rate stesse. Una buona proposta per la ripesa estiva del mercato.

Svantaggi

Nonostante il periodo ancora critico per la crescita del nostro mercato, l’anticipo rimane piuttosto consistente: anche se non è richiesta per l’attivazione dell’offerta, è bene pensare ad un usato in permuta.

In sintesi