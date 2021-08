La necessità di sterzare verso una mobilità elettrificata e in generale più "green" non passa soltanto per il mondo dell'automobili. Anche gli eserciti stanno cercando soluzioni efficienti per il futuro. Proprio per questo motivo, l'Esercito degli Stati Uniti ha siglato con la Cummins, azienda specializzata dell'Indiana, un contratto da 87 milioni di dollari per completare lo sviluppo dell'Advanced Combat Engine (ACE).

Si tratta di un motore diesel a cilindri contrapposti di tipo modulare e scalabile che, volendo, può anche essere elettrificato. Il fine ultimo è quello di incrementare del 50% la densità di potenza, migliorando contestualmente del 20% la dissipazione del calore e ottimizzando di conseguenza i consumi di carburante nell'ordine del 13% rispetto agli attuali propulsori.

Fino a 1.500 CV

Tra le virtù del nuovo motore ACE spicca la possibilità di scegliere fra diverse configurazioni: a 3, 4 o 6 cilindri, con una potenza che va da un minimo di 750 CV e fino ad un massimo di 1.500 CV.

Inoltre, l'unità può facilmente essere abbinata a sistemi ibridi. Questo permette di aggirare il problema del possesso di più schemi propulsivi, un costoso fardello logistico risolvibile con l’elettrificazione dei motori già in uso.

Molteplici utilizzi

Il contratto è stato firmato recentemente dalla OTA, acronimo di Other Transaction Authority, ovvero l'ente che si occupa della ricerca e dello sviluppo tecnologico per conto del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti.

Il contratto avrà una durata pluriennale e l'obiettivo ultimo è quello di dare vita a una tecnologia modulare con un ampio potenziale applicativo, in modo da essere sfruttata non solo su veicoli di vario genere, ma anche in condizioni molto diverse tra loro e particolarmente estreme.

L’ACE nei piani futuri dell’esercito

“Siamo contenti di continuare la nostra importante partnership con Cummins per sviluppare l’ACE - ha dichiarato Alfred Grein, Executive Director per la Ricerca e l’Integrazione tecnologica dell’Esercito USA - quello che facciamo come Ground Vehicle Systems Center (GVSC) è interamente finalizzato allo sviluppo di nuove potenzialità".

"Questo progetto - ha continuato Grein - è una parte fondamentale del nostro lavoro di ricerca e sviluppo e vediamo in ACE un potenziale supporto bellico sia per schemi propulsivi tradizionali sia per quelli ibridi, da applicare ai veicoli da combattimento di oggi e di domani".