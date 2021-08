La storia è piena di spot e pubblicità di auto, ma solo pochi di essi sono destinati a essere ricordati nel tempo. Non solo per il messaggio, ma anche per l’incredibile sforzo creativo e produttivo.

È il caso di Audi America che ha celebrato passato, presente e futuro del marchio con un lungo video pieno di cameo di personaggi famosi e… gavettoni.

Presente e futuro senza pensieri

Sì, proprio gavettoni. Ce ne sono davvero tanti nel corso dei quasi 8 minuti di video. Audi Film: Led Balloon si potrebbe tranquillamente definire un cortometraggio per il copione e la complessità di tante riprese. Senza contare la presenza di personaggi “presi in prestito” dal mondo del cinema, di YouTube e leggende del motorsport.

Al centro del cortometraggio c’è il messaggio di godersi il presente e pensare al futuro in modo leggero e senza grandi preoccupazioni. Per questa ragione, dopo un inizio cupo, la trama si evolve rapidamente in un crescendo di “follia collettiva” e simpatiche scenette con protagonista l’acqua e i gavettoni.

Il cast al completo

Le star del video sono inizialmente un’Audi e-tron Sportback e un’Audi Q8, ma non sono certo le uniche auto presenti. È davvero difficile prendere nota di tutti i modelli, ma tra i principali ricordiamo la Type C Alpensieger del 1919, la Wanderer W25 K del 1927, la Horch 853 A del 1938, la DKW F800 del 1956, la 80 Variant del 1967, la 50 LS del 1975, la 80 GTE del 1976, la Sport Quattro del 1984 e l’Auto Union Type C del 1936.

Nel corso dei 13 minuti complessivi (gli ultimi 5 sono dedicati ai dietro le quinte e ai titoli di coda) compaiono anche gli attori Jermain Love e Julia Lehman. C’è anche il famoso youtuber Doug Demuro con la propria Audi RS2 Avant del 1994. E non mancano Tom Kristensen (leggenda della 24 Ore Le Mans con 9 vittorie) e l’ex pilota di rally Walter Röhrl.