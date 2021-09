Suzuki è solita proporre sull’intera gamma alcune promozioni che consentono sconti iniziali, rate piuttosto basse e soprattutto servizi inclusi nel finanziamento: anche per il mese di settembre, troviamo ad esempio un’offerta sulla Suzuki S-Cross ibrida, in vari allestimenti.

La versione dal costo inferiore è la Suzuki S-Cross Hybrid 1.4 Boosterjet in allestimento Easy, il cui listino ammonta a 23.600 euro: grazie agli incentivi statali e la rottamazione, il prezzo scontato può arrivare a 18.600 euro.

Con un anticipo di 5.275 euro, si pagano 36 rate mensili da 179 euro (TAN 4,97%, TAEG 6,52%) con prima rata dopo un mese; la rata finale è invece pari a 8.914,14, con possibilità di riscatto rateale a costi predenfiniti, ad esempio con TAEG massimo di 6,76%.

In aggiunta, sono compresi i primi tre interventi di manutenzione ordinaria, mentre il finanziamento Suzuki Solutions NoProblem permette di aggiungere 3 anni di assicurazione furto e incendio. Da non dimenticare le garanzie Suzuki: 5 anni o 100.000 km sulle componenti del sistema ibrido, 3 anni o 100.000 km di garanzia generale, 12 anni sulla corrosione passante.

Vantaggi

Oltre alla chiarezza dell’esempio ufficiale Suzuki, è da segnalare il buono sconto iniziale di 5.000 euro, con una rata mensile inferiore ai 180 euro. Positiva anche la politica sulle garanzie, e la manutenzione inclusa nell’offerta, così come la possibilità di ottenere i tre anni di assicurazione furto e incendio.

Svantaggi

L’anticipo per questa S-Cross ibrida si avvicina ai 5.300 euro, che con la rottamazione vanno interamente versati. Suzuki precisa che non sono comprese la vernice metallizzata e i costi di rottamazione: pochi lo esprimono così chiaramente, ma si tratta comunque di spese in più.

In sintesi