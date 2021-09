Ora c’è la Golf R, ma un tempo la compatta più veloce della Casa di Wolfsburg era la R32. Dotata di un poderoso motore a 6 cilindri VR6 da 3,2 litri, questa Volkswagen Golf erogava 250 CV e 320 Nm di coppia. Numeri di buon livello, ma che impallidiscono di fronte alle incredibili modifiche dell’esemplare di cui parliamo in questo articolo.

Un proprietario, infatti, è riuscito a trasformare la propria R32 in un dragster da 1.000 CV.

“Voglio la rivincita”

La storia arriva dal Sudafrica, dove Jacque De Beer, il proprietario della Golf, affida ad un video le motivazioni che l’hanno portato a trasformare la sua auto. L’uomo racconta di aver preso la decisione dopo aver perso una gara d’accelerazione con una Golf GTI. Deluso dalla sconfitta, ha iniziato la serie di preparazioni che l’hanno portato ad inserire un enorme turbo e una centralina rimappata nel motore VR6.

Dopo anni di esperimenti e di affinamenti, ecco il risultato finale. Se esternamente l’auto sembra una normale Golf R32, sotto al cofano si nasconde un “cuore” da super atleta.

Casa-ufficio con una Golf da 1.000 CV

Nel video la Golf percorre il quarto di miglio in meno di 10 secondi, ma la cosa ancora più sorprendente è che il proprietario rivela che utilizza l’auto tutti i giorni. Chissà quante supercar deve aver sorpreso nelle improvvisate gare da semaforo a semaforo.

Anche perché, sebbene non venga rivelato il dato “ufficiale” dell’accelerazione, è probabile che si stia parlando di una Volkswagen capace di scattare da 0 a 100 km/h in circa 3 secondi. Un valore decisamente inferiore rispetto alla già sportiva e divertente Golf R attuale da 320 CV. Un vero mostro che non ti aspetti in grado di giocarsela con Porsche, Ferrari e Lamborghini.