Gli eSports motoristici si stanno avvicinando sempre di più alle competizioni sportive tradizionali. Per la qualità delle gare, il livello dei piloti (spesso professionisti anche nelle corse reali) e il seguito di pubblico. Questo weekend, ad esempio, è andato in scena il round inaugurale della Le Mans Virtual Series, che è stato disputato sullo storico circuito dell’Autodromo di Monza, teatro di una 4 ore di gara tra vetture appartenenti a diverse classi.

Dopo le qualifiche del sabato, la RRE8G Esport Oreca 07 di classe LMP2 condotta da Erhan Jajovski partiva dalla pole position, mentre Kevin Siggy, con il BMW Team Redline, sfruttava in griglia la miglior posizione tra le vetture di classe GTE.

Una partenza concitata

In attesa del verde, i dubbi su come le 38 vetture partecipanti sarebbero uscite dalla Variante al primo giro erano tanti. Con 4 ore di gara da disputare e tre piloti per auto ad alternarsi alla guida, però. la prudenza ha preso il sopravvento. Tra le vetture di LMP2 Jajovski ha mantenuto la prima posizione, controllando gli avversari e superando indenne la prima staccata. Tra le GTE, partite subito dopo, Loonas Raivio, quarto di classe in griglia, è riuscito a conquistare la leadership superando gli avversari diretti, con Timotej Andonovski, del Tesla R8G ESPORTS, bravissimo a passare dall’ottavo al secondo posto.

La battaglia tra i due è durata pochi minuti: fino a quando si sono toccati alla Variante della Roggia con tanto di drive-through inflitto proprio per Andonovski. Anche Nuno Punto, del team Fordzilla LMP2 ha subito la stessa penalità a causa di una falsa partenza.

Jajovski e DeJong in testa

Tra i piloti in lotta per le posizioni di vertice, dietro a un Jajovski in gran spolvero, hanno lottato per una buona mezz’ora Jesper Pedersen e Floyd ByKolles-Burst. I due sono andati entrambi larghi alla prima curva, permettendo alla GPX Rebellion Williams di Marcell Csincsik di unirsi alla lotta per il podio e al leader di incrementare notevolmente il vantaggio sugli inseguitori.

Intanto, in GTE, Mitchell deJong è stato autore di una bella rimonta che lo ha portato in testa al gruppo dopo un inizio incerto. Ed è così che si è arrivati alle prime soste ai box, avvenute a circa un’ora dall’inizio della gara.

Cambi al vertice

Con il cambio gomme e cambio pilota si è entrati in una seconda fase della quattro ore di Monza. Purtroppo Gordon Mutch, compagno di squadra di Andonovski, è uscito di strada alla Variante della Roggia, si è girato in testacoda mentre era fermo lungo la pista ed p stato investito dalla Porsche n.61 di Alister Yoong e dalla Jota n.38 di Ferris Stanley. Jonathan Aberdein, alla guida della vettura n. 44, è riuscito a evitare il caos e ha preso il comando mentre sia Mutch sia Stanley sono dovuti rientrare ai box per i gravi danni subiti.

Aberdein, in prima posizione, non ha avuto vita facile e dopo essersi difeso da una serie di attacchi portati da Jefrey Rietved, portacolori del Realteam Hydrogen Redline, all’esterno della Curva Alboreto (la parabolica), ha ceduto il comando proprio a Rietved alla staccata della prima variante.

Necessario mettere ordine

Con il progredire della gara si è assistito a diversi altri colpi di scena. Marco Saupe, del Team WRT SIMTAG Esports, ad esempio, è stato tamponato mentre era fermo ai box da Luke Browing (Team Fordzilla), con il risultato che entrambi i veicoli ne sono usciti vistosamente danneggiati. L’auto del Team WRT SIMITAG Esports ha ripreso la pista, ma all’altezza della curva grande ha preso fuoco, costringendo la squadra al ritiro.

Dopo due ore e mezzo dal via e 90 minuti ancora da disputare, il direttore di gara Eduardo Freitas si è visto costretto a ricordare a tutti che le bandiere blu dovevano essere rispettate. Di fronte ai tanti doppiaggi in entrambe le classi, infatti, era necessario evitare certi duelli tra vetture distanziate da almeno un giro.

L’ultima ora di gara

A un’ora dal termine della gara nella classe LMP2 il comando era appannaggio di Dani Juncadella, del team Realteam Hydrgen LMP2, bravo a guidare le operazioni con 17” sugli inseguitori. In GTE, invece, a condurre i giochi era la Porsche di Mack Bakkum, inseguita a 30” da due BMW in lotta per la seconda e terza posizione, con quella di Enzo Bonito, del BMW Team Redline, che riesce a sopravanzare quella del BMW Team GB M8 di Sami-Matti Trogen alla prima variante dopo qualche giro passato a distanza ravvicinata.

A mezz’ora dalla fine le auto hanno affrontato l’ultima sosta ai box, con le vetture inseguitrici di entrambe le classi che hanno ritardato il cambio gomme riducendo così di molto il distacco dai leader di LMP2 e GTE. In un finale ad alto tasso adrenalinico, però, la vittoria è andata a Juncadella e ai suoi compagni di squadra Jeffrey Rietveld e Michal Smidl, primi con 7”8 dagli inseguitori. Allo stesso modo, in GTE, la Porsche riusciva a mantenere la prima posizione con solo una manciata di secondi di distacco dagli agguerritissimi avversari.

La parola ai protagonisti

“Abbiamo fatto una gara davvero, davvero fluida. Questa è stata la chiave per la vittoria - ha detto l'attuale pilota del DTM Juncadella, che ha aggiunto - Jeffrey ha fatto un primo stint fantastico e Michal ha preso in consegna le sue gomme, il che non è mai facile. Verso la fine, dovevo solo portarlo a casa. Una bella gara”.

"Mitchell e Martin hanno fatto un ottimo lavoro prima che prendessi in mano la macchina, alla fine, si trattava davvero di portarla a casa - ha spiegato Mack Bakkum - Alla fine abbiamo avuto una sorpresa con il BMW Team Redline quando hanno saltato il cambio delle gomme, ma sapevamo che anche se fossero usciti leggermente avanti avremmo avuto un grande vantaggio sul ritmo”.

Risultati di classe LMP2, Virtual Le Mans Series, Round 1, Monza

#70 Realteam Hydrogen Redline – 147 laps

#22 GPX Rebellion Williams +7.865

#4 Floyd ByKolles-Burst +9.853

#444 Alpha Ind. ByKolles-Burst +27.063

#1 Rebellion GPS Esports +49.913

Risultati di classe GTE Virtual Le Mans Series, Round 1, Monza

#91 Porsche Esports Team – 133 lap

#71 BMW Team Redline +7.530

#88 Proton Competition +1 lap

#55 BMW Team GB +1 lap

#89 BMW Team BS+COMPETITION +1 lap