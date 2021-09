Aston Martin ha in programma di espandere prossimamente la gamma DBX con altre versioni del SUV britannico, tra le quali è prevista una variante ad alte prestazioni.

Il modello dovrebbe chiamarsi DBX S ed è stato immortalato tramite foto spia durante un test su strada con la stessa pellicola rossa applicata sul modello standard prima del lancio. Presente anche il medesimo hashtag sui finestrini posteriori e sul vetro del portellone con la scritta "O Gymru", che significa "dal Galles”, per ricordare dove viene costruita l’auto.

Frontale rivisto

Il SUV mostra un paraurti inferiore con una calandra di dimensioni maggiori rispetto al modello standard e prese d’aria laterali che integrano i fendinebbia. Queste modifiche indicano la necessità di avere un raffreddamento più efficiente per le prestazione superiori del motore e ricalcano la configurazione già vista qualche tempo fa su un prototipo avvistato al Nurburgring.

Nella zona posteriore questa versione sportiva si distingue per l’installazione di quattro terminali di scarico, a differenza di quello a due uscite della normale DBX e dei primi prototipi visti su strada. A parte ciò non sembrano esserci grandi novità nel retrotreno e sulle fiancate, ma potremmo saperne di più nel caso di nuovi avvistamenti.

In arrivo un motore V12?

Per quanto riguarda il motore che equipaggerà il nuovo SUV britannico alcune indiscrezioni suggeriscono che potrebbe esserci posto per un propulsore V12, tuttavia appare più probabile l’utilizzo di un V8 turbo magari aggiornato per questa variante S.

Lanciata sul mercato appena due anni fa, l'Aston Martin DBX si è dimostrata un’auto di successo per la Casa inglese. Il modello rappresenta la metà delle vendite della marchio automobilistico, quindi non sorprende che la gamma verrà ampliata con nuove versioni.

Versione mild-hybrid entro fine anno

Un strategia confermata dal CEO di Aston Martin, Tobias Moers, che ha confermato inedite varianti della DBX in arrivo già entro la fine di quest’anno, a partire da quella elettrificata con tecnologia mild-hybrid.

L’Aston Martin DBX S ad alte prestazioni dovrebbe arrivare il prossimo anno e si aggiungerà alla gamma DBX che potrebbe crescere fino a sei modelli entro il 2024.