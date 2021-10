Land Rover offre una vasta gamma di personalizzazione per la Defender, ma se per i proprietari le possibilità offerte dal marchio inglese non fossero abbastanza è il caso di rivolgersi ad aziende specializzate.

A questo proposito l’ultima realizzazione dell’atelier olandese Heritage Customs, azienda specializzata in one-off su base Defender, rende omaggio al film di 007 “No Time To Die” con una versione Tuxedo Black del moderno fuoristrada.

Carrozzeria total black

Questo nuovo allestimento del modello Valiance, così l’azienda chiama le Defender personalizzate, ispirato allo stile elegante di James Bond si caratterizza esteticamente per la carrozzeria interamente verniciata di nero.

La tonalità Tuxedo Black si ritrova in una serie di dettagli che comprendono l’elemento della griglia frontale, il porta-attrezzatura esterno montato lateralmente, i parafanghi, i paraurti anteriori e posteriori e i ganci di traino sul retro.

Finiture speciali per questo modello

La stessa finitura trova posto all’interno dell’abitacolo sulle prese ai lati della plancia, sulla console centrale inferiore, sulle razze del volante, sulle coperture degli altoparlanti e sulle maniglie delle portiere.

Inedite per la Defender sono le ruote forgiate Supersonic da 22”. Negli altri allestimenti il design di questo tipo di cerchi presenta una forma a diamante ispirata al logo Heritage Customs, ma qui l'intera ruota è stata verniciata in Tuxedo Black. La sensazione di robustezza del fuoristrada in elementi quali il portapacchi da viaggio con scaletta ripiegabile, la ruota di scorta posteriore e la pedaliera in metallo.

Costruita sulle richieste del cliente

L’atelier olandese, oltre al modello a cinque razze Supersonic, offre una serie di cerchi in lega forgiati da 20” e 22” su misura che comprendono il multirazza Black Crow in nero opaco, lo Space Cowboy con forma a diamante e il recente Rock Dust in tonalità Gloss White e Gloss Black. I prezzi partono rispettivamente da 765 euro per le versioni da 20” e da 895 euro per quelle da 22”.

La Defender Tuxedo Black è realizzata, come tutte le creazioni di Heritage Customs, su misura a seconda delle richieste del cliente. Gli interventi di personalizzazione impiegano circa 1 mese e mezzo per essere completati e il prezzo di questa one-off è disponibile solo su richiesta.