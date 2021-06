La nuova generazione di Land Rover Defender ha fatto, fa e farà discutere. Oggetto del contendere il suo telaio non più a longheroni, con la paura che in fuoristrada - un modello che del fuoristrada è stato una delle anime per tutta la sua vita - si perda la proverbiale efficacia.

"SUV" è la parola che viene pronunciata con malcelato disappunto, anche se poi quando gli altri SUV si fermano la Defender di nuova generazione continua la sua marcia. Ma non è per questo che in Manhart hanno messo mano sulla 4x4 inglese, creando la Defender DP 500, sottolineando la propria indole da Sport Utility Vehicle.

Più "strada" che "fuori"

Una serie di modifiche estetiche e tecniche orientate a all'asfalto, facendo quindi diventare la nuova Land Rover Defender un SUV sportivo, grazie al motore 3.0 benzina che dai 400 CV e 550 Nm di coppia della versione normale, la P400, passa a 512 CV e 710 Nm di coppia. Numeri molto vicini a quelli della Defender più potente di sempre, la V8 da 525 CV per 5,2" nel passaggio da 0 a 100 km/h.

Prestazioni raggiunte grazie alla rimappatura della centralina, unita a scarico in acciaio inossidabile con terminali rivestiti di ceramica o fibra di carbonio e un sound ben più coinvolgente rispetto a quello della versione di serie. Altre modifiche, in arrivo riguardano l'impianto frenante, sospensioni pneumatiche (ribassata di 30 mm) e nuovo software per regolare l'assetto.

Fa la cattiva

Visivamente, la Land Rover Defender di Manhart si distingue fin da subito dalle versioni di serie per il paraurti ridisegnato e - soprattutto - per le immense ruote da 24" con finitura in grigio chiaro e pneumatici 295/30ZR24. Per chi non vuole esagerare ci sono cerchi da 22" con finitura nera e inserti oro calzati da pneumatici 295/40.

Altri elementi estetici che caratterizzano l'inglese sono riservati all'abitacolo, dove si trovano inserti in pelle e Alcantara, sedili sportivi firmati Recato e molto altro ancora. di alta qualità che include accenti selezionabili individualmente.