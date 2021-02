La Land Rover Defender con il motore V8 non è una novità assoluta per l'iconico fuoristrada inglese, ma la nuova Land Rover Defender V8 tocca vette di potenza e prestazioni mai viste prima grazie al 5.0 Supercharged da 525 CV.

Con la bellezza di 625 Nm di coppia, la nuova Land Rover Defender 90 V8 a tre porte è infatti capace di scattare da 0 a 100 km/h in appena 5,2 secondi e di raggiungere i 240 km/h. Ovviamente c'è anche la Defender 110 V8 a cinque porte.

Assetto sportivo per la Defender più potente e veloce di sempre

Prendendo spunto dalle Land Rover classica degli Anni '70 col motore V8 e dalla più recente Defender Works V8 che ha chiuso la carriera della storica fuoristrada britannica, la nuova Land Rover Defender V8 sfrutta il noto motore V8 cinque litri con compressore volumetrico che già equipaggia Range Rover e Range Rover Sport per diventare la Defender più potente e veloce di sempre.

L'utilizzo del nuovo ed esuberante motore V8 Supercharged sulla Defender ha comportato una serie di modifiche anche al resto della meccanica, partendo dalle sospensioni che adottano molle e ammortizzatori di taratura specifica, per arrivare a un inedito differenziale attivo posteriore a controllo elettronico.

Ha il giusto "ruggito"

Anche la sonorità di scarico di nuova Land Rover Defender V8 è stata affinata per ottenere il giusto "ruggito", mentre il sistema di controllo della trazione Terrain Response ha in più il programma Dynamic per renderla pià veloce e precisa su strada e in fuoristrada, sfruttando tutti i vantaggi della grande potenza disponibile.

Sempre per migliorare il comportamento in curva di nuova Defender V8, sono state montate delle barre antirollio piene e di diametro maggiorato, con il differenziale posteriore che riduce l'imbardata della vettura.

Ruote da 22" e quattro scarichi

Da fuori la nuova Land Rover Defender V8 si riconosce per il logo V8 sulla parte bassa della portiera anteriore, i quattro terminali di scarico e gli specifici cerchi in lega da 22" dietro i quali si può notare l'esclusivo impianto frenante con dischi da 15" e pinze blu.

I tre colori di carrozzeria disponibili sono Carpathian Grey, Yulong White (entrambi con tetto verniciato a contrasto Narvik Black) e Santorini Black. I dettagli esterni della V8 sono invece in colore Shadow Atlas.

Anche dentro si distingue

Salendo a bordo della nuova Defender V8 si trovano gli esclusivi rivestimenti in pelle Ebony Windsor con inserti Miko e finiture Robustec.

A questo si aggiunge la finitura in nero satinato, il volante a quattro razze rivestito in Alcantara e con paddle del cambio cromati, i rivestimenti in pelle per airbag e leva del cambio, oltre alla luce di cortesia esterna con scritta V8.

Defender V8 Carpathian Edition per avere il massimo

La versione più esclusiva è la Land Rover Defender V8 Carpathian Edition che intende sottolineare con alcuni dettagli le particolari qualità di robustezza, potenza e stile della fuoristrada. La verniciatura grigia che le dà il nome è infatti accompagnata dalla finitura a contrasto nera per il tetto, il cofano motore e il portellone posteriore.

Land Rover Defender 110 V8 Carpathian Edition

Un dettaglio unico della V8 Carpathian edition è quello della pellicola protettiva, a base poliuretanica e riciclabile, che ricopre tutta la carrozzeria e offre, oltre a un aspetto semi opaco, una difesa da graffi e piccoli urti che si possono verificare nell'uso quotidiano o nell'offroad più estremo.

Arrivano anche XS Edition, schermo da 11,4" e nuovi pacchetti estetici

La presentazione della poderosa motorizzazione V8 è accompagnata dall'annuncio della nuova Land Rover Defender XS Edition che prende il posto della versione di lancio First Edition.

A questo si aggiunge la possibilità di avere il sistema di infotainment Pivi Pro di ultima generazione che dispone anche di uno schermo touch maggiorato opzionale da 11,4", oltre alla scelta tra i nuovi pacchetti di stile esterni che a seconda di colore e finiture prendono il nome di Bright Pack, Extended Bright Pack ed Extended Black Pack.

Solo per la Defender 90 vengono offerti anche i nuovi allestimenti X-Dynamic SE e X-Dynamic HSE.