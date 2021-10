Dopo la pausa forzata del 2020 torna la Formula SAE, il campionato che vede impegnati numerosi (430 nell'edizione 2021, provenienti da 48 atenei differenti) studenti universitari che ambiscono a lavorare nel mondo dell'auto. Aspiranti ingegneri chiamati a dare vita a piccole monoposto create interamente da zero, assieme a studi sul modello di business e design.

Un evento in programma dal 10 al 13 ottobre 2021 presso l'Autodromo di Varano de' Melegari (Parma), dal 2009 teatro della Formula SAE, dove si svolgeranno le prove dinamiche, ultimo atto di un lungo percorso che ha portato gli studenti a perlustrare tutte le strade che portano alla nascita di un'auto.

Cos'è la Formula SAE

Nata nel 1981 per iniziativa della Society of Automotive Engineers (SAE), si tratta di una competizione europea che vede protagonisti studenti universitari chiamati a misurarsi nella progettazione e realizzazione di una vettura prototipo monoposto da competizione, destinata ad un’eventuale commercializzazione, seguendo particolari vincoli di carattere tecnico ed economico, come se fosse commissionata da un’impresa.

Dal foglio bianco

Prima di animare il circuito romagnolo le varie squadre hanno dovuto sostenere prove statiche su differenti aree tematiche:

Business presentation event : creare un'auto non significa solo trattegiarne le linee e definirne l'hardware, ma anche (soprattutto) creare un modello di business sostenibile che attragga potenziali investitori. Tutte le auto presentate devono infatti soddisfare requisiti di commerciabilizzazione.

: creare un'auto non significa solo trattegiarne le linee e definirne l'hardware, ma anche (soprattutto) creare un modello di business sostenibile che attragga potenziali investitori. Tutte le auto presentate devono infatti soddisfare requisiti di commerciabilizzazione. Design event : ovvero tutto ciò che riguarda il lavoro ingegneristico che ha portato alla nascita dell'auto. Non si guarda quindi (solo) all'estetica, ma anche creatività e idea progettuale, assieme ad a elementi tecnici come sospensioni, telaio e motore, ai quali si aggiunge un giudizio al modello di management.

: ovvero tutto ciò che riguarda il lavoro ingegneristico che ha portato alla nascita dell'auto. Non si guarda quindi (solo) all'estetica, ma anche creatività e idea progettuale, assieme ad a elementi tecnici come sospensioni, telaio e motore, ai quali si aggiunge un giudizio al modello di management. Cost event: ingegneria non è solo dare forma e sostanza all'auto, ma la sua gestione dal punto di vista economico. Le squadre partecipanti alla Formula SAE devono produrre quella che viene definita una "tesi in economia sulla vettura", creando tabelle che analizzino i vari costi, ai quali nell'edizione 2021 si aggiungono altre voci come l'analisi di impatto ambientale.

Formula SAE 2019

Prove che riguarderanno le 4 classi che compongono la Formula SAE:

Modelli a combustione (Classe 1C),

Modelli elettrici (Classe 1E),

Modelli a guida autonoma (Classe 1D)

Prototipi (Classe 3)

Un paniere ricco a rappresentare quindi non solo il presente dell'auto, ma il suo futuro a emissioni zero e senza il bisogno che sia un essere umano a condurre l'auto.

Formula SAE 2019 Formula SAE 2019

Ed è proprio questo il fulcro della Formula SAE, il trovare giovani ingegneri che siano in grado di dare un'accelerata al mondo dell'auto, portando idee fresche per aiutare l'automotive in quella che è la più grande transizione della sua storia.

Si scende in pista

Le varie prove assegnano differenti punteggi, ai quali si aggiungono quelli derivanti dai test dinamici in pista: accelerazione, skid pad, autocross, endurance, trackdrive e sprint. Un calendario fitto spalmato su 4 giorni, col 10 ottobre dedicato alle registrazioni delle varie squadre, ispezioni tecniche e briefing.

Formula SAE 2019

L'inizio dell'edizione 2021 della Formula SAE è prevista per le 19.30 di lunedì 11 ottobre con la cerimonia di apertura, con rappresentanti dell'ANFIA (l'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica).

Il 12 ottobre si terranno le prime sessioni dei vari test, che continueranno poi mercoledì 13 ottobre per poi terminare con la classifica finale.

Tra gli sponsor l'edizione 2021 della Formula SAE vede Automobili Lamborghini capofila, assieme ad altre 17 realtà e il patrocinio di Regione Emilia Romagna, Provincia di Parma e Comune di Varano de' Melegari.

Col 2021 si aggiunge poi la partnership con l'Associazione Motor Valley - l'ente che riunisce le eccellenze della terra dei motori, di cui l'Autodromo di Varano de' Melegari fa parte - presente con un'area espositiva nel paddock. Come media partner ci siamo noi di Motor1.com assieme a Motorsport.com e Autotecnica.