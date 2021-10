Non occorre spostarsi in una “galassia lontana lontana” per viaggiare su una moto volante simile agli speeder dei film di Star Wars. Basta andare in Giappone, dove la startup ALI Technologies, sostenuta tra l'altro dal calciatore Keisuke Honda, con un passato al Milan, ha appena rivelato la XTurismo Limited Edition.

Si tratta della prima hoverbike in funzione al mondo, capace di librarsi in aria grazie a un sistema di alimentazione ibrido, formato da un motore a combustione interna e da quattro propulsori elettrici.

Specifiche

Questa incredibile moto a decollo verticale si presenta in tinta nera e rosso, con delle eliche alla base e i pattini di atterraggio. Con un’autonomia compresa tra i 30 e i 40 minuti, la XTurismo Limited Edition raggiunge una velocità massima di circa 100 km/h. Pesa 300 chilogrammi e ha una capacità di carico di 100 kg. Il prezzo? Secondo la Reuters, sarà di 77,7 milioni di yen, pari a oltre 586.000 euro.

Motori: 1 endotermico e 4 elettrici

Peso: 300 kg

Capacità di carico: 100 kg

Autonomia: 30-40 minuti

Velocità max: 100 km/h

Dimensioni: 3,7 metri in lunghezza, 2,4 metri in larghezza e 1,5 metri in altezza

Prezzo: circa 586.000 euro

XTurismo Limited Edition spera

“Finora – ha dichiarato all’agenzia di stampa Daisuke Katano, amministratore delegato di Ali Tecnologies –, la scelta è stata quella di muoversi a terra. Speriamo di offrire un nuovo modo di muoversi”. Ma, prima di riuscire nell’obiettivo, ci sarà parecchio da fare, perché l’hoverbike non può ancora circolare neanche nelle città giapponesi per questioni normative. E così in tutto il mondo.

Il suo uso sarà perciò limitato in questa fase alle piste di prova ai piedi del Monte Fuji. La speranza dell’a.d. è soprattutto che questo incredibile mezzo possa facilitare le operazioni delle squadre di soccorso in luoghi in cui è difficile accedere.