Il marchio Aston Martin può vantare una storia prestigiosa nel suo breve, ma intenso impegno nelle competizioni tra la fine degli Anni '50 e l'inizio degli Anni '60. Una stagione culminata nel 1959 con la vittoria della 24 Ore di Le Mans e del Campionato mondiale sportprototipi.

A questo proposito la maison orologeria svizzera Girard Perregaux ha realizzato un’edizione speciale dell'orologio Laureato, in versione cronografo, per celebrare le vetture classiche da corsa del marchio inglese.

Colore ripreso dalle competizioni

Frutto della partnership, annunciata all’inizio di quest’anno, tra due brand dei più conosciuti brand mondiali del lusso, il Laureato Cronograph Aston Martin Edition si caratterizza per il quadrante in tonalità “verde Aston Martin”.

Quest’ultimo presenta una particolare finitura ottenuta dalla minuziosa applicazione di ventun mani di vernice per formare sette strati distinti di vernice. La tonalità di colore è ispirata a quella utilizzata dal marchio britannico nelle competizioni, a partire dalla DBR1 trionfatrice a Le Mans nel 1959 fino ad arrivare alle attuali monoposto del team di F1.

Dettagli studiati

L’influenza del mondo automobilistico si ritrova anche nel tratteggio incrociato a forma di diamante, comparso per la prima volta sul logo ‘AM’ della casa automobilistica nel periodo 1921-1926 e che prende spunto anche dai sedili trapuntati dei modelli ad alte prestazioni del brand britannico.

Non è il solo dettaglio evocativo, come precisa Mark Reichman, Executive Vice President e Chief Creative Officer di Aston Martin. Anche le lancette di ore e minuti parzialmente scheletrate "sono state appositamente disegnate per evocare le auto da corsa” e quella dei secondi del cronografo include “un contrappeso che richiama le prese d'aria laterali comparse per la prima volta sulla Aston Martin DB4 del 1958".

Per pochi fortunati

L’orologio ha un quadrante a tre contatori, due dedicati alle funzioni cronografiche e uno per il conteggio dei secondi, finestra data posizionata a ore 04:30 e fondello trasparente in vetro zaffiro che consente di osservare il movimento automatico di manifattura Calibro GP03300-0141.

Le cassa, di 42 mm è realizzata in acciaio 904L, più raffinato rispetto al comune 316 L, lo stesso materiale utilizzato anche per il bracciale di finitura satinata. Il segnatempo Girard Perregaux frutto della collaborazione con Aston Martin è prodotto in edizione limitata a soli 188 esemplari e verrà reso disponibile presso tutti i rivenditori autorizzati della Casa orologiera svizzera.