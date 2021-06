Tra tutti gli articoli di merchandising che si possono associare a un brand o a un modello di lusso, l'orologio è probabilmente il più affasciante: sarà perché si tratta di un oggetto vivo, funzionante, complesso e sofisticato quasi quanto un'auto, che più di qualunque altro è considerato da collezionisti e amatori il completamento ideale di una vettura speciale.

Il mondo del collezionismo, inutile dirlo, ci va a nozze da tempo immemore, sfornando puntualmente a corredo delle auto più estreme e speciali (ma non soltanto di quelle), orologi da sogno con caratteristiche tecniche e di rifinitura spesso uniche. Ecco quelli più recenti che possono davvero... far tremare i polsi.

Breitling Premier B21 Chronograph Tourbillon 42 Bentley

Più che a un'automobile specifica questo modello si ispira ad un'epoca e in un certo senso omaggia, oltre alla storica collaborazione tra la casa produttrice e Bentley, anche se stesso. Rappresenta infatti una rivisitazione moderna dei modelli Premier Anni '40 dei quali riprende il quadrante con il classico e inconfondibile colore British Racing Green delle auto da corsa inglesi.

Produttore Breitling Cassa Oro rosso 18 carati, diametro 42 mm Movimento Tourbillon, autonomia 55 ore Esemplari prodotti 25 Prezzo 42.640 euro Altre caratteristiche Massa oscillante in oro a 24 carati

Ford GT Owner’s Edition Chronograph

La parola esclusivo non è soltanto un aggettivo messo lì per fare clamore: questo cronografo è stato realizzato dagli specialisti dell'azienda Autodromo, con sede a New York esclusivamente per i possessori della supercar americana Ford GT, i quali possono ordinarlo assieme all'auto su un sito specifico.

Esiste anche un secondo modello disponibile per i non-possessori dell'auto: chiamato Endurance Cronograph, celebra i successi dell'ovale Blu nelle gare di durata, in particolare la seconda metà degli Anni '60 e i leggendari trionfi alla 24h di Le Mans, ma ovviamente è molto meno esclusivo.

Produttore Autodromo Cassa Ceramica e acciaio inossidabile, 43 mm Movimento La Joux-Perret 7773, ricarica automatica, autonomia 55 ore Esemplari prodotti n.d. Prezzo 9.500 euro Altre caratteristiche Numero seriale corrispondente a quello della vettura

Jacob & Co Twin Turbo Furious

Arrivato un anno dopo il pazzesco Chiron Tourbillon, che aveva dentro una miniatura del motore W16, questo modello è addirittura più incredibile, esclusivo e costoso e non tanto per il prezzo. Vero, costa intorno ai 500.000 euro, ma se vi sembra esorbitante tenete conto che l'auto a cui è per così dire "ispirato", la Bugatti Chiron Super Sport 300+, tocca quota 4,3 milioni.

La sua caratteristica speciale, una delle tante diciamo, è la ripetizione decimale dei minuti, una tecnologia estremamente avanzata che richiede qualcosa come 800 componenti. In aggiunta, è disponibile in due varianti con cassa di colore e materiale differente, ma soltanto in 18 ambitissimi esemplari complessivi, probabilmente già tutti prenotati.

Produttore Jacob & Co Cassa Oro rosa a 18 carati e carbonio oppure titanio Grado 5 e carbonio, 57 x 52 mm Movimento Twin Tourbillon, carica manuale, autonomia 50 ore Esemplari prodotti 18 Prezzo 550.000 euro Altre caratteristiche Ripetizione decimale dei minuti

McLaren RM 40-01 Speedtail

Dedicato all'esclusiva hypercar con coda filante che McLaren ha inserito nella sua linea di vetture più estreme ed esclusive, l'orologio realizzato da Richard Mille ne riprende la forma a goccia, moltissimi elementi stilistici inseriti nel disegno della cassa e anche la tiratura, limitata a esattamente 106 esemplari.

Lo sviluppo e la definizione del design si sono protratti per un anno e mezzo e hanno richiesto complessivamente 2.800 ore di lavoro e la creazione di 5 prototipi prima di trovare la soluzione definitiva. Altrettanti mesi sono stati necessari per il cristallo superiore dalla forma particolare che asseconda l'andamento asimmetrico del quadrante, mentre il movimento ha richiesto 8.600 ore e tre prototipi per mettere a punto il sistema di riserva della carica.

Produttore Richard Mille Cassa Titanio grado 5 con finitura satinata Movimento Tourbillon, carica automatica, autonomia 50 ore Esemplari prodotti 106 Prezzo n.d. Altre caratteristiche Display con indicatore della riserva di carica

Pilot’s Watch Chronograph Edition “AMG”

La collaborazione tra l'orologeria svizzera fondata nel 1868 e la Casa di Affalterbach, oggi reparto performance di Mercedes, è iniziata nel 2004 e ha dato vista a una serie di creazioni speciali strettamente imparentate con tutta la famiglia delle auto firmate AMG, di cui questo modello è l'ultimo in ordine di arrivo.

L'affinità è soprattutto tecnologica, in quanto molti elementi usati nella costruzione degli orologi son odi derivazione automotive: questo modello è il primo Pilot‘s Watch Chronograph IWC con cassa in titanio grado 5 la cui colorazione grigio opaco ricorda la vernice Selenite Grey Magno utilizzata spesso come colore di presentazione delle AMG.

Produttore IWC Schaffausen Cassa Titanio, 43 mm Movimento Cronografo meccanico a ricarica automatica, autonomia 46 ore Esemplari prodotti n.d. Prezzo da 7.500 euro Altre caratteristiche Quadrante con elementi in fibra di carbonio AMG

Roger Dubuis Excalibur Aventador S

Presentato nel 2017 per festeggiare l'arrivo della Huracan Super Trofeo EVO, questo cronografo è però stato battezzato con il nome del modello stradale "di serie" più potente e veloce della Casa di Sant'Agata, la Aventador S appunto, e proposto in due varianti, una con finiture gialle da 88 esemplari e una arancio da soli 8 esemplari.

Produttore Roger Dubuis Cassa Carbonio, 45 mm Movimento Segnatempo calibro RD103SQ, carica manuale Esemplari prodotti 96 (88-8) Prezzo da 194.000 a 216.000 euro Altre caratteristiche doppi bilancieri a spirale scheletrati



Rolls-Royce Boat Tail

Non uno, ma una coppia di orologi reversibili, che possono essere portati al polso o utilizzati da tavola, come ciondolo o da taschino o infine incastonati nella plancia di un'auto unica. Sono stati realizzati da Bovet 1922 per il facoltoso committente della Rolls-Royce Boat Tail, una one-off costruita praticamente su misura (oltre 1.800 componenti sono stati costruiti ex-novo) con una carrozzeria ispirata alle sportive degli anni Anni '20, e sviluppati assieme alla vettura stessa in modo da integrarsi con essa e mantenere un funzionamento impeccabile, libero da vibrazioni o difetti di leggibilità.

Gli orologi, uno da uomo e uno da donna, destinati appunto al proprietario dell'auto e a sua moglie, hanno richiesto ben 3.000 ore tra progettazione, sviluppo e costruzione