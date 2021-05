Quando si parla di Bugatti è lecito aspettarsi qualcosa di assolutamente fuori dal comune, e non solo riferito al mondo dell'auto. Certo, la Casa francese ha legato la propria storia a modelli iconici e velocissimi, ma ultimamente la "B" sta comparendo su oggetti di uso quotidiano, trasformandoli però in capolavori unici. E costosissimi.

Così dopo l'orologio da 500.000 euro e la macchina del caffè - quest'ultima prodotta in un solo esemplare - ecco arrivare il tavolo da biliardo. E no, non è un comune tavolo da biliardo.

Dal foglio bianco

Nato dalla matita dei designer Bugatti non è un'operazione di rebranding di un tavolo già esistente, ma è nato dal foglio bianco seguendo lo stile della Casa, unendo semplicità e ricercatezza. Non solo dal punto di vista del design.

Per realizzarlo infatti sono stati utilizzati materiali sconosciuti al mondo del biliardo, come una particolare lega di alluminio (chiamata 6061) che unisce massima modellabilità e resistenza, assieme a uno strato in fibra di carbonio aeronautico - realizzato con la collaborazione della spagnola IXO - a ricoprirne quasi ogni centimetro quadrato. Non manca naturalmente il logo Bugatti in bella mostra sui lati, mentre il panno non è verde ma tinto col classico blu della Casa.

Ma a rendere davvero speciale il tavolo da biliardo made in Molsheim è altro.

Sempre in bolla

Diciamocelo chiaramente: è facile che chi giocherà a biliardo sullo speciale tavolo Bugatti possieda anche uno yacht sufficientemente ampio da ospitarlo (magari questo). Sarebbe però difficile giocarci, con le onde del mare a deviare le traiettorie togliendoci così la gioia dell'andare in buca. Ecco perché in Bugatti hanno studiato un sistema (optional) di livellamento servo-guidato.

Ogni gamba è infatti in grado di compensare il movimento della nave (nel giro di 5 millisecondi, in silenzio e senza vibrazioni), garantendo così di giocare su un tavolo sempre perfettamente orizzontale.

Il prezzo? Intorno ai 250.000 euro, accessori compresi. Se vi piace fate presto, ne faranno appena 30.