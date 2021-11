Sembra che la pandemia di coronavirus e i relativi lockdown negli Stati Uniti abbiano visto aumentare in maniera considerevole le gare di accelerazione tra auto, con gli emuli di Dom Toretto abili ad approfittare di strade libere per sfidarsi sul classico quarto di miglio, viaggiando a velocità da straccia patente lungo le strade urbane ed extraurbane.

Un problema grave per Kathy Hochul, governatrice dello Stato di New York, fresca di approvazione della legge soprannominata SLEEP, acronimo di Stop Loud and Excessive Exhaust Pollution (Stop all'inquinamento eccessivo degli scarichi).

Fate silenzio

Un nome che può strappare qualche sorriso (in italiano sleep significa "dormire"), ma che di certo toglierà il sonno agli appassionati al di là dell'Atlantico: i trasgressori infatti verranno multati di 1.000 dollari (circa 860 euro).

E se di certo i vicini di casa di proprietari di auto con scarichi ben più rumorosi del dovuto staranno festeggiando, la legge rischia di penalizzare non solo chi installa sistemi after market ma anche chi possiede auto sportive con "voci" da svariati decibel.

Una legge scritta male

Ora, a noi del Vecchio Continente importa certo ben poco delle regole anti rumore statunitensi, anche se chi ha in programma un viaggio in quel della costa orientale degli Stati Uniti potrebbe incappare in multe nel caso in cui opti per il noleggio di una classica muscle car con un americanissimo V8.

Ford Mustang

Questo perché la legge non solo mira a colpire il mercato dell'after market, proibendo a chiunque di vendere, comprare e installare scarichi che non siano di serie, ma sancisce che

Ogni veicolo a motore che circoli sulle autostrade dello Stato dovrà montare un adeguato silenziatore dello scarico, da tenere sempre attivo e da sottoporre a regolare manutenzione per prevenire rumori eccessivi e nessun silenziatore dovrà poter essere bypassato con sistemi di spegnimento

Come ad esempio il sistema Good Neighbour della Ford Mustang che "tappa", attraverso speciali valvole, il sound del 5.0 V8. Ecco, per la legge dovrebbe rimanere sempre in funzione.

Se quindi si guida un'auto 100% di serie con un sistema di apertura degli scarichi - si, come quello della Ford Mustang - guai a premere il pulsante di attivazione. Altrimenti scatta la multa.